Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T22:53
https://ria.ru/20200605/1572548582.html
В Йемене тысячи человек пришли проститься с убитым стрингером Ruptly
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572475971_0:104:1080:712_1036x0_80_0_0_c8fde529139f4fb0ac9568a77416410b.jpg
РИА Новости

В Йемене тысячи человек пришли проститься с убитым стрингером Ruptly

22:53 05.06.2020
3509
© Фото : RTCтрингер Ruptly Набиль Хассан аль-Каити
Cтрингер Ruptly Набиль Хассан аль-Каити
© Фото : RT
Cтрингер Ruptly Набиль Хассан аль-Каити. Архивное фото
ДОХА, 5 июн - РИА Новости. Тысячи человек пришли проводить в последний путь убитого во вторник в Адене на юге Йемена журналиста Набиля аль-Каити, который сотрудничал с видеоагентством Ruptly и агентством Франс Пресс (AFP). Похороны аль-Каити прошли в пятницу, видео с похорон разместило Ruptly.
Неизвестные застрелили аль-Каити рядом с его домом в Адене, после чего им удалось скрыться. Он иногда снимал для Ruptly сюжеты, также работал на другие агентства, в том числе AFP. У него остались трое детей и беременная жена.
Как показано на видео, гроб с телом журналиста пешком и на машинах сопровождали по улицам Адена тысячи человек, многие из них держали в руках его портреты. Как сказал один из участников похоронной процессии, "преступники убили одного из самых важных в Адене и на юге Йемена журналистов". Он пожелал, чтобы власти нашли убийц.
В свою очередь представитель министерства информации Йемена Наджиб Гилаб осудил убийство аль-Каити. "Под прицелом оказалась вся журналистика и журналисты в Йемене, что говорит об ошибках всех сторон идущего в стране конфликта", - сказал он агентству AFP.
Аналитик по Йемену Наджиб аль-Яфи ранее высказал предположение, что причиной убийства аль-Каити мог стать снятый им видеоматериал о наличии тепловых ракет у одного из лидеров силовых структур сепаратистов из Переходного совета Южного Йемена. Эти структуры с лета прошлого года полностью контролируют четыре провинции на юге страны после изгнания оттуда представителей международного признанного правительства. По данным арабских СМИ, Переходный совет всесторонне поддерживают ОАЭ.
Город Аден, Йемен
Вчера, 20:43
Симоньян сообщила об угрозах в адрес стрингера RT в Йемене
12001301
Обсудить 1
RT RuptlyЙеменВ мире
Рекомендуем
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Посольство России ответило на предложение Госдепа уйти с Ближнего Востока
Офицеры полиции Баффало толкнули мужчину во время акции протеста
В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока
Журналист и сотрудник полиции во время акции протеста в Миннеаполисе, США
В США правозащитники заинтересовались атакой на журналиста РИА Новости
Газокомпрессорная станция
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал — Европа
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Инспектор ДПС во время проверки цифровых пропусков у водителей
В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве рассказали, какие регионы вызывают тревогу из-за COVID-19
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Красноярского края обвинили в изнасиловании пропавшей школьницы
Сергей Шнуров
"Уже переобулся": Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Флаг Соединенных Штатов Америки
США отказались вернуть России отнятые дипломатические объекты
Медицинские маски
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро
Японский инфекционист предрек масштабную вторую волну COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:55Вылетающим с Бали россиянам не придется предъявлять тест на COVID-19
08:54Венесуэла переходит к работе в режиме "неделя через неделю"
08:44В Республике Алтай выявили девять новых случаев COVID-19
08:42В ЛНР уже восемь суток не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:42Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы
08:42Названы самые популярные алкогольные напитки россиян на самоизоляции
08:30Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
Лента новостейМолния