В Йемене тысячи человек пришли проститься с убитым стрингером Ruptly

Неизвестные застрелили аль-Каити рядом с его домом в Адене, после чего им удалось скрыться. Он иногда снимал для Ruptly сюжеты, также работал на другие агентства, в том числе AFP. У него остались трое детей и беременная жена.

Как показано на видео, гроб с телом журналиста пешком и на машинах сопровождали по улицам Адена тысячи человек, многие из них держали в руках его портреты. Как сказал один из участников похоронной процессии, "преступники убили одного из самых важных в Адене и на юге Йемена журналистов". Он пожелал, чтобы власти нашли убийц.