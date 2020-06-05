В Йемене тысячи человек пришли проститься с убитым стрингером Ruptly

Неизвестные застрелили аль-Каити рядом с его домом в Адене, после чего им удалось скрыться. Он иногда снимал для Ruptly сюжеты, также работал на другие агентства, в том числе AFP. У него остались трое детей и беременная жена.
Thousands turned out to mourn and pay their respects to slain journalist #NabilalQuaety as he was laid to rest in #Aden on Thursday#Yemen pic.twitter.com/g9rL8JF059— Ruptly (@Ruptly) June 5, 2020
Как показано на видео, гроб с телом журналиста пешком и на машинах сопровождали по улицам Адена тысячи человек, многие из них держали в руках его портреты. Как сказал один из участников похоронной процессии, "преступники убили одного из самых важных в Адене и на юге Йемена журналистов". Он пожелал, чтобы власти нашли убийц.
В свою очередь представитель министерства информации Йемена Наджиб Гилаб осудил убийство аль-Каити. "Под прицелом оказалась вся журналистика и журналисты в Йемене, что говорит об ошибках всех сторон идущего в стране конфликта", - сказал он агентству AFP.
Аналитик по Йемену Наджиб аль-Яфи ранее высказал предположение, что причиной убийства аль-Каити мог стать снятый им видеоматериал о наличии тепловых ракет у одного из лидеров силовых структур сепаратистов из Переходного совета Южного Йемена. Эти структуры с лета прошлого года полностью контролируют четыре провинции на юге страны после изгнания оттуда представителей международного признанного правительства. По данным арабских СМИ, Переходный совет всесторонне поддерживают ОАЭ.