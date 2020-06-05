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2020-06-05T23:28
https://ria.ru/20200605/1572548469.html
Эксперт прокомментировал обвинения в адрес Гейтса из-за "чипирования"
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал обвинения в адрес Гейтса из-за "чипирования"

22:47 05.06.2020 (обновлено: 23:28 05.06.2020)
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© AP Photo / Nati HarnikОснователь компании Microsoft Билл Гейтс
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс
© AP Photo / Nati Harnik
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Обвинения в адрес американского предпринимателя, основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса в намерении чипировать людей через вакцинацию нелогичны: сам чип, который можно было бы вводить в организм человека с помощью вакцины, не изобретен, и до этого еще далеко, заявил РИА Новости эксперт аналитического клуба "Валдай" Артем Куреев.
С момента вспышки коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ распространяются слухи о причастности к пандемии фонда Билла и Мелинды Гейтс, которые якобы стремятся использовать вакцину для чипирования людей и глобальной слежки за ними.
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"Конспирологические теории заговоров, безусловно, всегда популярны. Вот только порой им не хватает логики, как и в случае с обвинениями Билла Гейтса. Безусловно, создатель Microsoft имеет доступ к самым высоким технологиям, вот только вряд ли чип, незаметно вводимый шприцем или вообще содержащийся в вакцине и имеющий размер в несколько молекул, уже изобретен. А ведь, по задумке конспирологов, этот чип должен сократить жизнь человека, очевидно, иметь искусственный интеллект, чтобы разрушать внутренние органы и так далее", — сказал эксперт.
По словам Куреева, ранее от ученых из разных стран действительно звучала идея о контролирующем здоровье человека чипе. "И нельзя не признать, что микрокомпьютер, постоянно регулирующий состояние человека, а в нужный момент подающий сигнал тревоги, не самая плохая идея. Впрочем, она нуждается в длительных разработках. С конспирологической точки зрения, наверное, в такое устройство можно встроить и различные следящие и деструктивные программы. Но до этого еще далеко", — считает эксперт.
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Отдельного внимания, отмечает политолог, заслуживают инициативы Гейтса по внедрению новых вакцин. "Вакцины нуждаются в многолетнем тестировании. И вот здесь филантропия, популизм и желание фармакологических компаний заработать могут привести к серьезным последствиям и заболеваниям. Тем более в разгар пандемии коронавируса, когда человечество с нетерпением ожидает от ученых панацеи от коронавируса", — отметил аналитик.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс является вторым крупнейшим донором ВОЗ, который обеспечил в 2018-2019 году 9,76% бюджета организации. Фонд занимается финансированием исследований в области производства лекарств и вакцин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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