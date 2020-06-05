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2020-06-05T22:43
https://ria.ru/20200605/1572548385.html
Глава Росприроднадзора рассказала о расчете ущерба от ЧП в Норильске
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РИА Новости

Глава Росприроднадзора рассказала о расчете ущерба от ЧП в Норильске

22:43 05.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкЛиквидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Расчет ущерба от разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске будет зависеть от того, какое количество нефтепродуктов удастся собрать во время операции по ликвидации последствий аварии, сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в эфире телеканала "Россия 24".
"Расчет ущерба зависит от того, как много мы сейчас сможем собрать нефтепродуктов с водной акватории и из загрязненного грунта. Далее по специальной методике, утвержденной Минприроды, мы считаем объемы, я не стану говорить конкретную сумму", - сказала Радионова.
Место разлива топлива в Норильске
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Ранее глава ведомства оценивала ущерб в "миллиарды рублей", проверка завершится до 26 июня.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
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Разлив дизельного топлива в НорильскеСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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