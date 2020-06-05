Мишустин поздравил Головченко с назначением на пост премьера Белоруссии

Российский премьер также выразил удовлетворение развитием добрососедских, партнёрских и союзнических российско-белорусских отношений, укреплением торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Он также подчеркнул успешную реализацию крупных проектов в энергетике, промышленности, в высоких технологиях и других областях.