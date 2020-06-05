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2020-06-05T22:45
https://ria.ru/20200605/1572548277.html
Мишустин поздравил Головченко с назначением на пост премьера Белоруссии
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РИА Новости

Мишустин поздравил Головченко с назначением на пост премьера Белоруссии

22:37 05.06.2020 (обновлено: 22:45 05.06.2020)
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоРоман Головченко
Роман Головченко
© РИА Новости / Виктор Толочко
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Романа Головченко с назначением на должность председателя правительства Белоруссии и подтвердил готовность к активной совместной работе, соответствующее поздравление опубликовано на сайте кабмина.
В среду президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отставке правительства республики. Белорусский Совет министров с 2018 года возглавлял Сергей Румас. В четверг пост руководителя правительства по решению президента занял глава Госкомвоенпрома республики Головченко.
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"От имени правительства РФ и от себя лично поздравляю вас по случаю назначения на пост премьер-министра республики Беларусь... Подтверждаю готовность к активной совместной работе в рамках Союзного государства. Отмечаю важность наращивания российско-белорусского взаимодействия в целях дальнейшего развития Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств", - приводятся в телеграмме слова Мишустина.
Российский премьер также выразил удовлетворение развитием добрососедских, партнёрских и союзнических российско-белорусских отношений, укреплением торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Он также подчеркнул успешную реализацию крупных проектов в энергетике, промышленности, в высоких технологиях и других областях.
"Желаю вам, уважаемый Роман Александрович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей ответственной государственной деятельности", - добавил Мишустин.
Роман Головченко
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Роман ГоловченкоРоссияМихаил МишустинБелоруссияВ мире
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