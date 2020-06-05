Минздрав рассказал о количестве пациентов с COVID-19 в медучреждениях

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Более 126 тысяч пациентов с COVID-19 или подозрением на него находятся на лечении в медучреждениях России, на ИВЛ - 3460 человек, это количество немного увеличилось, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Всего в стране в медицинских организациях находится 126 500 человек, это включая и непосредственно пациентов с коронавирусной инфекцией, и пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, или тех, которые находятся на этапе диагностики с другими формами внебольничной пневмонии или патологических состояний, которые могут быть в дифференциальной диагностике", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1".
На аппаратах искусственной вентиляции легких находится 3460 человек, это число незначительно, но увеличилось, подчеркнул Мурашко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.