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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T22:32
https://ria.ru/20200605/1572548209.html
Минздрав рассказал о количестве пациентов с COVID-19 в медучреждениях
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571386338_0:108:1564:988_1036x0_80_0_0_3fbf31cf735748b65beacebeca95a023.jpg
РИА Новости

Минздрав рассказал о количестве пациентов с COVID-19 в медучреждениях

22:32 05.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Более 126 тысяч пациентов с COVID-19 или подозрением на него находятся на лечении в медучреждениях России, на ИВЛ - 3460 человек, это количество немного увеличилось, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Всего в стране в медицинских организациях находится 126 500 человек, это включая и непосредственно пациентов с коронавирусной инфекцией, и пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, или тех, которые находятся на этапе диагностики с другими формами внебольничной пневмонии или патологических состояний, которые могут быть в дифференциальной диагностике", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1".
На аппаратах искусственной вентиляции легких находится 3460 человек, это число незначительно, но увеличилось, подчеркнул Мурашко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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