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2020-06-05T22:28
https://ria.ru/20200605/1572548121.html
Facebook начал выборочно маркировать страницы государственных СМИ
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РИА Новости

Facebook начал выборочно маркировать страницы государственных СМИ

22:28 05.06.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница Facebook
Страница Facebook
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Страница Facebook. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Американская компания Facebook с 4 июня начала маркировать страницы медиакорпораций, которые, по версии компании, полностью или частично находятся под контролем властей.
В частности, социальная сеть присвоила маркировку российскому Sputnik, RT, РИА Новости, иранскому Press TV и китайскому Xinhua News. При этом Facebook не отметил такие государственные СМИ, как Би-би-си и AFP.
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При этом пометка о том, что СМИ контролируется государством, есть даже на некоторых страницах без синей галочки, обозначающей верификацию аккаунта, то есть Facebook, не зная, чья эта страница, утверждает, что она контролируется государством.
Как сообщалось ранее, маркировку на сайте получат 200 страниц. При этом, как заявил глава отдела политики кибербезопасности Натаниел Глейхер, Facebook не будет помечать американские СМИ, "поскольку даже у государственных медиа в стране есть редакционная независимость".
Маркировка государственных СМИ в Facebook делит глобальную социальную сеть на "медиагетто", заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ анализирует деятельность зарубежных платформ, включая Facebook, решившего маркировать публикации государственных СМИ, сообщил РИА Новости глава комиссии Андрей Климов.
По словам главы Союза журналистов России Владимира Соловьева, маркировка государственных СМИ на Facebook - это нарушение свободы распространения информации и политическая цензура.
В МИА "Россия сегодня", комментируя начало маркировки государственных СМИ в Facebook, заявили, что правительствам пора принимать эффективные меры по регулированию работы этой соцсети и положить конец ограничению свободы слова.
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4 июня, 23:46Медиавойны
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10200224
Обсудить 4
FacebookМедиа - ОбществоВ мире
Популярные комментарии
Понятно, значит не помеченные страницы это неконтролируемые американские СМИ...
5 июня, 22:43
YSYar S
1200000
«Независимые»)))
5 июня, 22:46
АНАндрей Нищев
0100000
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