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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T22:23
https://ria.ru/20200605/1572548039.html
В Северо-Осетинском психинтернате выявили 32 случая коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d4b5eb554d58dc8a02496016dcba9acf.jpg
РИА Новости

В Северо-Осетинском психинтернате выявили 32 случая коронавируса

22:23 05.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 5 июн - РИА Новости. Более 30 человек заразились коронавирусом в психоневрологическом интернате в Северной Осетии, где противоэпидемические мероприятия не проводились в установленном порядке, сообщает прокуратура региона.
"Установлено, что в психоневрологическом доме-интернате "Милосердие" не разработан план профилактических и противоэпидемических мероприятий в целях предотвращения распространения COVID-19, противоэпидемические мероприятия в установленном порядке не реализовывались. В результате, тестирование на наличие коронавирусной инфекции выявило положительный результат у 32 опекаемых", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в целях устранения нарушений законодательства, причин и условий им способствующих, прокурор Пригородного района внес представление директору учреждения.
"Рассмотрение представления и фактическое устранение нарушений находятся под контролем прокуратуры. По инициативе прокуратуры следственными органами по данному факту проводится процессуальная проверка", - подчеркнули в ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Северная Осетия - АланияПригородный районОбщество
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