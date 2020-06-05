В Северо-Осетинском психинтернате выявили 32 случая коронавируса

ПЯТИГОРСК, 5 июн - РИА Новости. Более 30 человек заразились коронавирусом в психоневрологическом интернате в Северной Осетии, где противоэпидемические мероприятия не проводились в установленном порядке, сообщает прокуратура региона.
"Установлено, что в психоневрологическом доме-интернате "Милосердие" не разработан план профилактических и противоэпидемических мероприятий в целях предотвращения распространения COVID-19, противоэпидемические мероприятия в установленном порядке не реализовывались. В результате, тестирование на наличие коронавирусной инфекции выявило положительный результат у 32 опекаемых", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целях устранения нарушений законодательства, причин и условий им способствующих, прокурор Пригородного района внес представление директору учреждения.
"Рассмотрение представления и фактическое устранение нарушений находятся под контролем прокуратуры. По инициативе прокуратуры следственными органами по данному факту проводится процессуальная проверка", - подчеркнули в ведомстве.
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