В Северо-Осетинском психинтернате выявили 32 случая коронавируса

"Установлено, что в психоневрологическом доме-интернате "Милосердие" не разработан план профилактических и противоэпидемических мероприятий в целях предотвращения распространения COVID-19, противоэпидемические мероприятия в установленном порядке не реализовывались. В результате, тестирование на наличие коронавирусной инфекции выявило положительный результат у 32 опекаемых", - говорится в сообщении.