МИД отреагировал на высылку Чехией сотрудников российского посольства

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Чешские власти объявили персона нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры. По мнению премьера страны Андрея Бабиша, они причастны к появившейся чуть более месяца назад информации в чешских СМИ о некоем российском дипломате, который якобы привез в своем чемодане яд рицин, предназначавшийся якобы для отравления политиков, связанных со сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге и переименованием площади перед посольством РФ.

В МИД России заявили, что чешская сторона поступила непорядочно и недостойно, без каких-либо оснований нанеся урон двусторонним отношениям. В министерстве также пообещали адекватный ответ на такие шаги чешских властей.

При этом сам Бабиш аргументировал высылку двух сотрудников РЦНК (подразделение Россотрудничества) тем, что один из них, по словам премьера, передал в местную контрразведку выдуманную информацию о якобы привезенном в Прагу дипломатом РФ смертельном яде.

Ядовитая история

Отношения Москвы и Праги ухудшились после того, как в начале апреля этого года власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Коневу, под командованием которого город был освобожден от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.

В Кремле тогда заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле. СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично. Российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника. Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики.

После этого в конце апреля пражский еженедельник Respekt сообщил со ссылкой на источник в местных спецслужбах, что в начале месяца в Прагу якобы прилетел мужчина с российским диппаспортом, который вез в чемодане смертельный яд рицин. По данным издания, мужчина затем проследовал в посольство РФ. Как предположил еженедельник, яд мог предназначаться для двух пражских муниципальных политиков, которые связаны со сносом памятника Коневу и переименованием площади перед посольством РФ в честь Бориса Немцова.

В Москве обвинения чешских СМИ отвергли, назвав их бездоказательными. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что подобные сообщения не имеют под собой никаких оснований . Он отметил. Что никаких фактов, подтверждающих, что Россия собиралась кого-то отравить чешской стороной представлено не было.

"Если вы обнаружили в портфеле у любого пассажира отравляющее вещество убойного свойства, как вы пропустили этого человека? И как вы позволяете ему продолжать находиться на вашей территории? Это просто, по-моему, немыслимо", - сказал Лавров журналистам, комментируя публикации.

"Ну, хорошо, вы обнаружили (яд) – и что, пропустили это смертоносное средство в свою страну? Кто же в здравом уме с этим будет соглашаться и верить в эти все измышления?" - добавил министр.

Где яд, спецслужбы и обман: новая страница детектива в Чехии

Но в начале мая пражское сетевое издание Seznam опубликовало разговор своего корреспондента с неким Андреем Викторовичем К., которого представило работающим в чешской столице руководителем российского федерального агентства в дипломатическом статусе. СМИ называет его человеком, который якобы привез в начале апреля в Чехию смертельный яд рицин. Чешское ТВ также сообщило, что дипломат, который якобы замешан в ситуации с рицином - это и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Викторович Кончаков. Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала тогда публикации чешских СМИ чистой провокацией.

"Лишняя работа для спецслужб"

Премьер Чехии, объявляя о высылке сотрудников РЦНК, не стал обвинять их в причастности к якобы планировавшему отравлению. Но заявил, что специалисты из чешского подразделения Россотрудничества сами запустили "утку" и создали лишнюю работу для чешских спецслужб.

"Один из сотрудников посольства РФ в Праге целенаправленно заслал Службе безопасности и информации (СБИ, служба государственной безопасности Чехии - ред.) выдуманную информацию о запланированном нападении на чешских политиков. Кроме лишней работы для наших спецслужб он таким образом создал дальнейшие проблемы в чешско-российских отношениях и нанесении ущерба репутации России в Чехии. Мы суверенное государство, и подобные акции для нас неприемлемы. В такой ситуации мы приняли решение: два сотрудника посольства РФ были названы персона нон грата", - сказал премьер.

Покинуть страну при закрытых границах

В Россотрудничестве РИА Новости рассказали, что высылаемые из Чехии россияне – это и.о. главы представительства Россотрудничества в Праге Андрей Кончаков и сотрудник представительства по фамилии Рыбаков.

"В Чехии придумали этот "рициновый скандал", эту низкопробную историю для дешевых детективов. Это решение ничем не оправданное. Отношениям наших двух государств явно не поможет. Это стало неожиданностью, ничего не предвещало, не было никакого повода", - сказал замглавы федерального агентства Михаил Брюханов.

Он отметил, что Кончаков - "очень образованный, интеллигентный человек, вел огромный объем гуманитарных проектов, пользуется огромным авторитетом у наших соотечественников и ученых-русистов".

Брюханов отметил, что ситуация осложняется отсутствием регулярного авиасообщения между странами из-за пандемии коронавируса

"Они должны покинуть страну в течение 48 часов. Но закрыты границы, тогда просто через 48 часов человек теряет свои полномочия, страна больше не считает его дипломатом, просто пассажиром, застрявшим по дороге домой. 48 часов они еще являются сотрудниками с дипломатическим иммунитетом", - пояснил замглавы Россотрудничества.

Дипломатический источник рассказал РИА Новости, что два сотрудника РЦНК покинут Чехию 7 июня.

Ответить за провокацию

В российском МИД заявили, что чешская сторона "поступила непорядочно и недостойно, пойдя на этот недружественный шаг".

"Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям. Действия Праги получат не только адекватный ответ, но и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии. За такие провокации надо будет отвечать", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.