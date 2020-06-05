В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Минздрав подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных актов.
Согласно проекту, теперь сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медсправки нужно будет в том случае, если нарколог выявит симптомы заболевания.
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Как отмечается в документе, для определения употребления алкоголя будут использовать лабораторные исследования крови или мочи.
В конце осени прошлого года Минздрав намеревался внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования, увеличив объем исследований. Предполагалось, что стоимость прохождения комиссии вырастет в несколько раз. Это вызвало ажиотаж среди автомобилистов и привело к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах.
Позднее ведомство "с учетом обеспокоенности россиян" приняло решение отложить вступление в силу изменений и провести дополнительный анализ методов тестирования.
На ситуацию также отреагировал президент Владимир Путин, который назвал новые правила чушью.
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