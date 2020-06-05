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2020-06-05T23:39
https://ria.ru/20200605/1572547888.html
В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей
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РИА Новости

В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей

22:15 05.06.2020 (обновлено: 23:39 05.06.2020)
136638
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИнспектор ДПС во время проверки цифровых пропусков у водителей
Инспектор ДПС во время проверки цифровых пропусков у водителей
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Минздрав подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных актов.
Согласно проекту, теперь сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медсправки нужно будет в том случае, если нарколог выявит симптомы заболевания.
Сотрудник дорожно-патрульной службы
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Как отмечается в документе, для определения употребления алкоголя будут использовать лабораторные исследования крови или мочи.
В конце осени прошлого года Минздрав намеревался внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования, увеличив объем исследований. Предполагалось, что стоимость прохождения комиссии вырастет в несколько раз. Это вызвало ажиотаж среди автомобилистов и привело к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах.
Позднее ведомство "с учетом обеспокоенности россиян" приняло решение отложить вступление в силу изменений и провести дополнительный анализ методов тестирования.
На ситуацию также отреагировал президент Владимир Путин, который назвал новые правила чушью.
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Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Популярные комментарии
Какое дело государству до здоровья водителей? Получил справку один раз при получении удостоверения и на всю жизнь. Нет, надо организовать регулярные поборы с граждан и узаконить.
5 июня, 22:25
Фома Фомич
1532516451
Ещё больше наркошь и алкашей будет рулить по дорогам.
5 июня, 23:32
Все Вася
85259035
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