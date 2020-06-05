В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей

Инспектор ДПС во время проверки цифровых пропусков у водителей

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Минздрав подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных актов. Минздрав подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей. Соответствующий документна федеральном портале нормативных актов.

Согласно проекту, теперь сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медсправки нужно будет в том случае, если нарколог выявит симптомы заболевания.

Как отмечается в документе, для определения употребления алкоголя будут использовать лабораторные исследования крови или мочи.

В конце осени прошлого года Минздрав намеревался внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования, увеличив объем исследований. Предполагалось, что стоимость прохождения комиссии вырастет в несколько раз. Это вызвало ажиотаж среди автомобилистов и привело к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах.

Позднее ведомство "с учетом обеспокоенности россиян" приняло решение отложить вступление в силу изменений и провести дополнительный анализ методов тестирования.