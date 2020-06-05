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2020-06-05T22:08
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Ростовский губернатор подарил фортепиано семье, поговорившей с Путиным
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РИА Новости

Ростовский губернатор подарил фортепиано семье, поговорившей с Путиным

22:08 05.06.2020
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© Fotolia / bdavid32Фортепиано
Фортепиано
© Fotolia / bdavid32
Фортепиано. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подарил фортепиано многодетной семье Калмыковых из поселка Каменоломни, в которой дети увлекаются музыкой, сообщает правительство региона.
Ранее, в День защиты детей, президент России Владимир Путин пообщался по видеосвязи с многодетными семьями из разных регионов страны, в частности с семьей Калмыковых с 11 детьми. Их мама отметила, что дети занимаются спортом и увлекаются музыкой - играют на фортепьяно, гитаре, скрипках и валторне. Глава государства заявил, что попросит детского омбудсмена поговорить о музыкальных инструментах для семьи.
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9 июля 2019, 18:21
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В пятницу семью посетил губернатор области, который поблагодарил многодетных родителей за их труд. По информации правительства региона, у младших Калмыковых многочисленные грамоты и дипломы за успехи в учебе и творчестве, активное участие в общественной жизни, старшие дети неоднократно становились призерами олимпиад.
Старшая дочь Анастасия, которая уже сама мама четырех детей, побеждала не только в российских, но и в международных конкурсах пианистов. Призерами музыкальных конкурсов становились Елизавета и Никита.
"Зная об этом увлечении, Василий Голубев подарил Калмыковым фортепиано", - говорится в сообщении. Губернатор поблагодарил семью за успехи в воспитании детей.
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РоссияВасилий ГолубевВладимир ПутинРостовская областьОбщество
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