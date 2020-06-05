Ростовский губернатор подарил фортепиано семье, поговорившей с Путиным

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Губернатор Ростовской области Василий Голубев подарил фортепиано многодетной семье Калмыковых из поселка Каменоломни, в которой дети увлекаются музыкой, сообщает правительство региона.

Ранее, в День защиты детей, президент России Владимир Путин пообщался по видеосвязи с многодетными семьями из разных регионов страны, в частности с семьей Калмыковых с 11 детьми. Их мама отметила, что дети занимаются спортом и увлекаются музыкой - играют на фортепьяно, гитаре, скрипках и валторне. Глава государства заявил, что попросит детского омбудсмена поговорить о музыкальных инструментах для семьи.

В пятницу семью посетил губернатор области, который поблагодарил многодетных родителей за их труд. По информации правительства региона, у младших Калмыковых многочисленные грамоты и дипломы за успехи в учебе и творчестве, активное участие в общественной жизни, старшие дети неоднократно становились призерами олимпиад.

Старшая дочь Анастасия, которая уже сама мама четырех детей, побеждала не только в российских, но и в международных конкурсах пианистов. Призерами музыкальных конкурсов становились Елизавета и Никита.