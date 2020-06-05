Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили из ЕС

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Президент Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на европейские автомобили, если ЕС не отменит пошлины на американских лобстеров.
"Это будет "эквивалент плюс", — сказал глава Белого дома.
Трампа возмутило, что такие же лобстеры, поставляемые Канадой в европейские страны, не подпадают под пошлины.
Он рассказал, что сейчас европейские автомобили попадают на американский рынок "бесплатно, что странно".
Глава государства напомнил, что ранее в переговорах с ЕС уже грозился ввести пошлины на машины и эти предупреждения "немедленно приводили к тому, что Европа отменяла пошлины" на определенные американские товары.
Трамп обратил внимание, что поставляемые в Китай лобстеры из США также подпадают под пошлины. Глава Белого дома поручил экономическому советнику Питеру Наварро проработать возможные ответные меры.