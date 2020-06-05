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2020-06-05T22:25
https://ria.ru/20200605/1572547583.html
Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили из ЕС
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РИА Новости

Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили из ЕС

22:00 05.06.2020 (обновлено: 22:25 05.06.2020)
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© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Президент Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на европейские автомобили, если ЕС не отменит пошлины на американских лобстеров.
"Это будет "эквивалент плюс", — сказал глава Белого дома.
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Трампа возмутило, что такие же лобстеры, поставляемые Канадой в европейские страны, не подпадают под пошлины.
Он рассказал, что сейчас европейские автомобили попадают на американский рынок "бесплатно, что странно".
Глава государства напомнил, что ранее в переговорах с ЕС уже грозился ввести пошлины на машины и эти предупреждения "немедленно приводили к тому, что Европа отменяла пошлины" на определенные американские товары.
Трамп обратил внимание, что поставляемые в Китай лобстеры из США также подпадают под пошлины. Глава Белого дома поручил экономическому советнику Питеру Наварро проработать возможные ответные меры.
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Дональд ТрампЕвросоюзСШАЭкономика
Популярные комментарии
Доня пупок развяжется воевать со всеми.. твое производство все в Китае и ты бла бла бла...но ничего не вернул.
5 июня, 22:10
Алесандр Бородин
3572001
Плохо что все остальные страны и континенты боятся послать штаты куда подальше, не думаю что какой-то сильный ущерб будет всему миру без США.
5 июня, 22:12
Вал Валиков
3122000
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