Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили из ЕС

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Президент Президент Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на европейские автомобили, если ЕС не отменит пошлины на американских лобстеров.

"Это будет "эквивалент плюс", — сказал глава Белого дома.

Трампа возмутило, что такие же лобстеры, поставляемые Канадой в европейские страны, не подпадают под пошлины.

Он рассказал, что сейчас европейские автомобили попадают на американский рынок "бесплатно, что странно".

Глава государства напомнил, что ранее в переговорах с ЕС уже грозился ввести пошлины на машины и эти предупреждения "немедленно приводили к тому, что Европа отменяла пошлины" на определенные американские товары.