РВК продолжит реализацию своих инициатив

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. "Российская венчурная компания" ( "Российская венчурная компания" ( РВК ) продолжает реализацию своих инициатив, верит в невиновность своего гендиректора Александра Повалко , сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее в пятницу Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями. Глава РВК виновным себя не считает, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Повалко был назначен на должность генерального директора АО "РВК" в декабре 2016 года.

"Мы уверены в полной невиновности Александра Борисовича Повалко. … В настоящий момент АО "РВК" продолжает работу и реализацию своих инициатив. Компания является оператором ряда крупных инновационных проектов, в том числе национального масштаба, все обязательства по ним будут выполнены. До принятия иных решений оперативное управление осуществляет замгендиректора, исполнительный директор Анна Романенко при поддержке правления АО "РВК", - сказали в РВК.

"Предъявленное обвинение нанесло серьезный удар по основам венчурного рынка и подрывает смысл и идеологию индустрии высокорисковых проектов в России. К сожалению, это очередной "красный флаг" для всех частных инвесторов и предпринимателей – тех, от кого зависит будущее экономики страны. Первоочередными для них станут опасения в том, что в сложившейся регуляторной среде и правоприменительной практике операции с бюджетными средствами могут иметь непредсказуемые и опасные для личной свободы и репутации последствия", - заявили в компании.

В среду пресс-служба РВК сообщила РИА Новости, что следственные органы проводят проверку и изучают документы в офисе компании, в фокусе их внимания "исторический" портфель РВК, сделки 2012-2016 года. Следствие изучает деятельность фонда RVC I LP, в частности сделки по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию - Alion. Инвестиции осуществлялись с 2012 года, рассказал тогда собеседник агентства.

Речь идет об инвестициях РВК в Alion Energy, которая разрабатывает и строит в разных странах мира солнечные электростанции. По этой сделке уже проходит расследование, инициированное РВК. По версии следствия, соучредитель фонда Bright Capital Михаил Чучкевич, "будучи в сговоре" с директором департамента инвестиций РВК, предоставил членам совета директоров РВК "ложные сведения", которые и побудили их согласиться на вложение средств в Alion Energy. А потом, по версии следствия, фигуранты вывели эти деньги на счета других подконтрольных фирм.