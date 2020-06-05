РВК продолжит реализацию своих инициатив

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. "Российская венчурная компания" (РВК) продолжает реализацию своих инициатив, верит в невиновность своего гендиректора Александра Повалко, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в пятницу Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями. Глава РВК виновным себя не считает, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Повалко был назначен на должность генерального директора АО "РВК" в декабре 2016 года.
"Мы уверены в полной невиновности Александра Борисовича Повалко. … В настоящий момент АО "РВК" продолжает работу и реализацию своих инициатив. Компания является оператором ряда крупных инновационных проектов, в том числе национального масштаба, все обязательства по ним будут выполнены. До принятия иных решений оперативное управление осуществляет замгендиректора, исполнительный директор Анна Романенко при поддержке правления АО "РВК", - сказали в РВК.
"Предъявленное обвинение нанесло серьезный удар по основам венчурного рынка и подрывает смысл и идеологию индустрии высокорисковых проектов в России. К сожалению, это очередной "красный флаг" для всех частных инвесторов и предпринимателей – тех, от кого зависит будущее экономики страны. Первоочередными для них станут опасения в том, что в сложившейся регуляторной среде и правоприменительной практике операции с бюджетными средствами могут иметь непредсказуемые и опасные для личной свободы и репутации последствия", - заявили в компании.
В среду пресс-служба РВК сообщила РИА Новости, что следственные органы проводят проверку и изучают документы в офисе компании, в фокусе их внимания "исторический" портфель РВК, сделки 2012-2016 года. Следствие изучает деятельность фонда RVC I LP, в частности сделки по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию - Alion. Инвестиции осуществлялись с 2012 года, рассказал тогда собеседник агентства.
Речь идет об инвестициях РВК в Alion Energy, которая разрабатывает и строит в разных странах мира солнечные электростанции. По этой сделке уже проходит расследование, инициированное РВК. По версии следствия, соучредитель фонда Bright Capital Михаил Чучкевич, "будучи в сговоре" с директором департамента инвестиций РВК, предоставил членам совета директоров РВК "ложные сведения", которые и побудили их согласиться на вложение средств в Alion Energy. А потом, по версии следствия, фигуранты вывели эти деньги на счета других подконтрольных фирм.
По мнению обвинения, Чучкевич, будучи членом совета директоров американской Alion Energy, нанес РВК ущерб на 22,7 миллиона долларов. Чучкевич был арестован по обвинению в мошенничестве, однако после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова в марте 2019 года был выпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Сторона защиты тогда заявляла, что в Alion Energy вложились несколько американских и европейских венчурных фондов, а общая сумма инвестиций, включая российские, составила около 70 миллионов долларов.