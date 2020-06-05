Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город "группу людей"

ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести в Вашингтон "группу мужчин и женщин", если мэр столицы Мюриэл Боузер не будет уважать подразделения Национальной гвардии, которые были задействованы в охране общественного порядка в городе.
"Некомпетентный мэр Вашингтона, округ Колумбия, Мюриэл Боузер, чей бюджет полностью вышел из-под контроля и которая постоянно обращается к нам за "подачками", теперь сражается с Национальной гвардией, которая спасла ее от большого позора в последние несколько ночей. Если она не будет хорошо относиться к этим мужчинам и женщинам, тогда мы приведем другую группу мужчин и женщин!", - написал Трамп в Twitter.
Президент не уточнил, кого он имеет в виду, однако ранее он говорил о возможности привлечения военных, которые отчасти тоже обеспечивали порядок в городе, но сейчас возвращаются на базы.
Ранее Боузер вновь потребовала от Трампа "покончить с экстраординарным присутствием в нашем городе федеральных правоохранительных органов и военных".
Конфликт Трампа и Боузер, которые представляют Республиканскую и Демократическую партии соответственно, продолжается с момента вступления в должность действующего президента в январе 2017 года.