Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T21:44
https://ria.ru/20200605/1572547291.html
Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город "группу людей"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572545784_0:66:1280:786_1036x0_80_0_0_0b54d0dc7b15c35024010ede260f6707.jpg
РИА Новости

Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город "группу людей"

21:44 05.06.2020
8344
© Sputnik / Артур Габдрахманов Военнослужащие США во время акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
 Военнослужащие США во время акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести в Вашингтон "группу мужчин и женщин", если мэр столицы Мюриэл Боузер не будет уважать подразделения Национальной гвардии, которые были задействованы в охране общественного порядка в городе.
"Некомпетентный мэр Вашингтона, округ Колумбия, Мюриэл Боузер, чей бюджет полностью вышел из-под контроля и которая постоянно обращается к нам за "подачками", теперь сражается с Национальной гвардией, которая спасла ее от большого позора в последние несколько ночей. Если она не будет хорошо относиться к этим мужчинам и женщинам, тогда мы приведем другую группу мужчин и женщин!", - написал Трамп в Twitter.
Президент США Дональд Трамп
2 июня, 07:53
Демократы в США назвали действия Трампа во время протестов трусливыми
Президент не уточнил, кого он имеет в виду, однако ранее он говорил о возможности привлечения военных, которые отчасти тоже обеспечивали порядок в городе, но сейчас возвращаются на базы.
Ранее Боузер вновь потребовала от Трампа "покончить с экстраординарным присутствием в нашем городе федеральных правоохранительных органов и военных".
Конфликт Трампа и Боузер, которые представляют Республиканскую и Демократическую партии соответственно, продолжается с момента вступления в должность действующего президента в январе 2017 года.
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
1 июня, 18:20
МИД резко ответил на заявления о "причастности" России к протестам в США
30751133
Обсудить 6
Распространение нового коронавирусаБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Раньше в другие страны вводили а теперь в Вашингтон. Мир поменялся и так быстро.
5 июня, 21:54
Алексей Алекс
1000000
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД отреагировал на высылку Чехией сотрудников российского посольства
Инспектор ДПС во время проверки цифровых пропусков у водителей
В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей
Газокомпрессорная станция
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал — Европа
Юлия Норкина
Певица Наталья Штурм рассказала о шоке от смерти Юлии Норкиной
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
Юлия Норкина
Друг назвал причину смерти Юлии Норкиной
Наследный принц Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Еще 4 северокавказские республики получат помощь от ОАЭ, сообщил Кадыров
Электронное табло с символикой доллара в Москве
Эксперты объяснили, почему доллар стал основной резервной валютой в мире
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Дом правительства на площади Независимости в Минске
Лукашенко утвердил новый состав правительства
Офицеры полиции Баффало толкнули мужчину во время акции протеста
В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили из ЕС
Алексей Пушков
Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
Схватки змеи и ящерицы
В ЮАР на видео сняли смертельную схватку змеи и варана
Космический аппарат Глонасс
Источник сообщил о новом переносе запуска спутника "Глонасс-К"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:55Вылетающим с Бали россиянам не придется предъявлять тест на COVID-19
08:54Венесуэла переходит к работе в режиме "неделя через неделю"
08:44В Республике Алтай выявили девять новых случаев COVID-19
08:42В ЛНР уже восемь суток не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:42Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы
08:42Названы самые популярные алкогольные напитки россиян на самоизоляции
08:30Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
Лента новостейМолния