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Религия и мировоззрение
2020-06-05T21:43
https://ria.ru/20200605/1572547258.html
В РПЦ оценили участие архиепископа Элпидофора в акции Black Lives Matter
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РИА Новости

В РПЦ оценили участие архиепископа Элпидофора в акции Black Lives Matter

21:43 05.06.2020
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© Фото : Greek Orthodox Archdiocese of AmericaВстреча митрополита Элпидофора с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. 16 июля 2019
Встреча митрополита Элпидофора с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. 16 июля 2019
© Фото : Greek Orthodox Archdiocese of America
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Православные греки возмутились участием главы Американской архиепископии Константинополя архиепископа Элпидофора в акции в поддержку движения Black Lives Matter, в том числе по причине его пассивности в защите интересов собственных верующих во время пандемии, считает глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
После гибели в Миннеаполисе в результате задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков.
"Недавняя инициатива главы Американской архиепископии Фанара архиепископа Элпидофора (Ламбриниадиса) поучаствовать в мирной акции в поддержку движения Black Lives Matter возмутила множество пользователей соцсети Facebook, среди которых оказались православные греки", - написал в пятницу Легойда в своем Telegram-канале.
Он обратил внимание на то, что в комментариях под публикацией фанарского иерарха пользователи охарактеризовали его "политическим зазывалой" и "священнослужителем, способствующим гражданскому кризису в Америке", а его действия - "позором для православного лидера". Сам архиепископ Элпидофор заявил, что его участие в акции было вызвано чувством "морального долга" и обязанностью "поддерживать святость каждого человека".
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
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"Примечательно, что комментаторы, выступившие с резкой критикой позиции иерарха Фанара, посетовали на отсутствие у него такой же рьяной заботы о собственной пастве, которая до сих пор лишена возможности посещать закрытые из-за коронавируса храмы", - отметил представитель Московского патриархата.
С началом пандемии COVID-19 патриарх Варфоломей распорядился закрыть все храмы Константинопольского патриархата, в которых даже не совершались богослужения.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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