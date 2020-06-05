В РПЦ оценили участие архиепископа Элпидофора в акции Black Lives Matter

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Православные греки возмутились участием главы Американской архиепископии Константинополя архиепископа Элпидофора в акции в поддержку движения Black Lives Matter, в том числе по причине его пассивности в защите интересов собственных верующих во время пандемии, считает глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

После гибели в Миннеаполисе в результате задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков.

"Недавняя инициатива главы Американской архиепископии Фанара архиепископа Элпидофора (Ламбриниадиса) поучаствовать в мирной акции в поддержку движения Black Lives Matter возмутила множество пользователей соцсети Facebook, среди которых оказались православные греки", - написал в пятницу Легойда в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на то, что в комментариях под публикацией фанарского иерарха пользователи охарактеризовали его "политическим зазывалой" и "священнослужителем, способствующим гражданскому кризису в Америке", а его действия - "позором для православного лидера". Сам архиепископ Элпидофор заявил, что его участие в акции было вызвано чувством "морального долга" и обязанностью "поддерживать святость каждого человека".

"Примечательно, что комментаторы, выступившие с резкой критикой позиции иерарха Фанара, посетовали на отсутствие у него такой же рьяной заботы о собственной пастве, которая до сих пор лишена возможности посещать закрытые из-за коронавируса храмы", - отметил представитель Московского патриархата.