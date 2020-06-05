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Религия и мировоззрение
2020-06-05T21:46
https://ria.ru/20200605/1572547213.html
Иерарх УПЦ призвал изучить возможность канонизации хирурга Пирогова
https://cdn21.img.ria.ru/images/153313/41/1533134184_0:87:2001:1212_1036x0_80_0_0_ebbffe32420b5f99d46cfa1b40053992.jpg
РИА Новости

Иерарх УПЦ призвал изучить возможность канонизации хирурга Пирогова

21:41 05.06.2020 (обновлено: 21:46 05.06.2020)
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© Фото : Запорожская епархия Украинской Православной Церкви. Официальный сайтМитрополит Запорожский и Мелитопольский Лука
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука
© Фото : Запорожская епархия Украинской Православной Церкви. Официальный сайт
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) предложил рассмотреть в Украинской православной церкви вопрос о канонизации хирурга Николая Пирогова, отметив, что он "всю свою жизнь посвятил на служение Богу".
"В наше нелегкое время, когда человечество стало все больше и глубже погружаться в неизлечимые болезни, нам как никогда нужна помощь тех святых, которые могут быть нашими соратниками в деле борьбы с этими тяжкими недугами. Одним из таких людей, которого можно было бы предложить в качестве кандидатуры на канонизацию, является выдающийся хирург Николай Иванович Пирогов", - написал митрополит Лука в своем Telegram-канале.
По его словам, достижения Пирогова в медицине известны не только специалистам, но и любому образованному человеку. Однако, добавил архиерей, "мало кто знает, что своими успехами, по словам самого хирурга, он обязан Господу и своей вере". Путь Пирогова к вере, заметил митрополит, был не прост - "от наивной детской веры до глубокой и осознанной веры, через дебри нигилизма и ложной мистики". При этом, "обретя заново православие", хирург "всю свою жизнь посвятил на служение Богу", отметил иерарх УПЦ.
"Духовный и научный жизненный путь Николая Ивановича очень интересен и поучителен. Его жизнь - яркий образец пути ученого к вере, а от веры к жертвенной любви во имя веры. На мой взгляд, было бы правильным начать работу по изучению возможности канонизации Николая Ивановича Пирогова в лике святых праведников", - считает митрополит Лука.
В свою очередь пресс-секретарь Запорожской епархии УПЦ протоиерей Александр Овчаренко пояснил РИА Новости, что "идея канонизации Пирогова принадлежит не только владыке Луки, но он первый, кто ее озвучил".
В 2009 году отмечалось 200-летие со дня рождения хирурга, естествоиспытателя, педагога и общественного деятеля Николая Пирогова (1810-1881). Знаменитый врач создал образцовые по точности анатомические атласы и первым выступил с идеей пластических операций, выдвинул идею костной пластики, применил наркоз в военно-полевой хирургии, впервые наложил гипсовую повязку в полевых условиях.
Здание Российского Государственного медицинского университета им. Пирогова в Москве
30 апреля, 22:54Doctor Jazz Party
В университете Пирогова считают, что подвиг врачей останется в истории
Пирогов был участником обороны Севастополя 1855 года. Уже в то время он призывал отказаться от ранних ампутаций при огнестрельных ранениях конечностей с повреждениями костей. Сконструированная им маска для эфирного наркоза используется в медицине до сих пор.
Пирогов также был одним из создателей службы сестер милосердия. Он похоронен в своем имении Вишня под Винницей (Украина) в семейной усыпальнице. Его тело с согласия церковных властей было забальзамировано.
В Москве сразу несколько медицинских центров названы в честь знаменитого хирурга, в том числе Первая градская больница имени Н.И.Пирогова, Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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