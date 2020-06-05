Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала " Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала " Россия 1 ".

Градоначальник напомнил, что в Москве ввели с 1 июня новые правила, результаты и эффективность которых станут понятны через неделю.

"Мы видим, что положительная динамика сохраняется, меньше стало выявляемости пневмонии, вновь выявленных больных ковидом, меньше смертей стало", — сказал Собянин.

Он добавил, что на следующей неделе можно будет сделать "более серьезные продвижения вперед" в вопросе снятия ограничений.

В конце марта в столице ввели режим самоизоляции из-за коронавируса. В городе закрылись рестораны, кафе и торговые центры. Москвичам также запретили прогулки в парках.

Однако в последние три недели власти начали ослаблять ограничения на фоне улучшения ситуации с COVID-19. В частности, в середине прошлого месяца заработали промышленные предприятия и стройки, затем — часть МФЦ, открылись магазины. Жителям города разрешили гулять.

Накануне Собянин также отмечал, что все строгие ограничения в Москве могут снять к 1 июля.

В столице выявили 191 тысячу заболевших COVID-19, около 97 тысяч пациентов излечились, 2806 скончались.

В России за все время пандемии зарегистрировали 450 тысяч случаев заражения коронавирусом, 212 тысяч вылечились, более 5500 скончались.