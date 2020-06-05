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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T22:36
https://ria.ru/20200605/1572547072.html
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572464864_0:0:3098:1743_1036x0_80_0_0_c531b92b4e5671abf86725c9ff3adad1.jpg
РИА Новости

Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений

21:34 05.06.2020 (обновлено: 22:36 05.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКрасная площадь в Москве
Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Градоначальник напомнил, что в Москве ввели с 1 июня новые правила, результаты и эффективность которых станут понятны через неделю.
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"Мы видим, что положительная динамика сохраняется, меньше стало выявляемости пневмонии, вновь выявленных больных ковидом, меньше смертей стало", — сказал Собянин.
Он добавил, что на следующей неделе можно будет сделать "более серьезные продвижения вперед" в вопросе снятия ограничений.
В конце марта в столице ввели режим самоизоляции из-за коронавируса. В городе закрылись рестораны, кафе и торговые центры. Москвичам также запретили прогулки в парках.
Однако в последние три недели власти начали ослаблять ограничения на фоне улучшения ситуации с COVID-19. В частности, в середине прошлого месяца заработали промышленные предприятия и стройки, затем — часть МФЦ, открылись магазины. Жителям города разрешили гулять.
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Накануне Собянин также отмечал, что все строгие ограничения в Москве могут снять к 1 июля.
В столице выявили 191 тысячу заболевших COVID-19, около 97 тысяч пациентов излечились, 2806 скончались.
В России за все время пандемии зарегистрировали 450 тысяч случаев заражения коронавирусом, 212 тысяч вылечились, более 5500 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Такое ощущение, что он живет в своем собственном мире)) У меня сегодня во дворе человек 150 играли с детьми на детской площадке, гоняли в футбол, висели на турниках на спорт площадках. А все что-то себе там разрешает и думает
5 июня, 21:38
Jack Carver
1852730129
Ага. Очень показательно перебдел с метро... Ответственный подход
5 июня, 21:42
Алексей Павловский
861110117
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