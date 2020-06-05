В Карелии возобновят работу общепита и храмов

На 5 апреля в республике подтверждено 573 случая коронавирусной инфекции (+25 за сутки). За все время выздоровели 222 человека, трое скончались.

Как сообщил глава республики, также с 6 июня снимается запрет на посещение храмов. Прихожане должны соблюдать социальную дистанцию и находится в помещениях храма в маске. Ограничения на участие в богослужениях жителей старше 65 лет пока сохраняются.