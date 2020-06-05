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2020-06-05T22:13
https://ria.ru/20200605/1572546899.html
В Карелии возобновят работу общепита и храмов
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РИА Новости

В Карелии возобновят работу общепита и храмов

21:30 05.06.2020 (обновлено: 22:13 05.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКафе "Грильница" в Новосибирске закрыла посадочные места и работает только на вынос
Кафе Грильница в Новосибирске закрыла посадочные места и работает только на вынос
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Предприятия общественного питания и религиозные учреждения Карелии, приостановившие свою деятельность из-за коронавируса, возобновляют работу с 6 июня, соответствующее распоряжение подписал губернатор Артур Парфенчиков.
На 5 апреля в республике подтверждено 573 случая коронавирусной инфекции (+25 за сутки). За все время выздоровели 222 человека, трое скончались.
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"С 6 июня в Карелии возобновляют работу предприятия общественного питания. Соответствующее распоряжение подписал сегодня", - написал Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".
При этом, подчеркнул губернатор, кафе и рестораны пока остаются закрытыми в Беломорском и Олонецком районах, в связи со сложной эпидобстановкой. На остальных территориях предприятия общественного питания смогут работать только при соблюдении всех требований Роспотребнадзора, а также дополнительных мер санитарной безопасности.
Как сообщил глава республики, также с 6 июня снимается запрет на посещение храмов. Прихожане должны соблюдать социальную дистанцию и находится в помещениях храма в маске. Ограничения на участие в богослужениях жителей старше 65 лет пока сохраняются.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Артур ПарфенчиковРеспублика КарелияОбщество
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