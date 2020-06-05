В Карелии возобновят работу общепита и храмов

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Предприятия общественного питания и религиозные учреждения Карелии, приостановившие свою деятельность из-за коронавируса, возобновляют работу с 6 июня, соответствующее распоряжение подписал губернатор Артур Парфенчиков.
На 5 апреля в республике подтверждено 573 случая коронавирусной инфекции (+25 за сутки). За все время выздоровели 222 человека, трое скончались.
"С 6 июня в Карелии возобновляют работу предприятия общественного питания. Соответствующее распоряжение подписал сегодня", - написал Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".
При этом, подчеркнул губернатор, кафе и рестораны пока остаются закрытыми в Беломорском и Олонецком районах, в связи со сложной эпидобстановкой. На остальных территориях предприятия общественного питания смогут работать только при соблюдении всех требований Роспотребнадзора, а также дополнительных мер санитарной безопасности.
Как сообщил глава республики, также с 6 июня снимается запрет на посещение храмов. Прихожане должны соблюдать социальную дистанцию и находится в помещениях храма в маске. Ограничения на участие в богослужениях жителей старше 65 лет пока сохраняются.
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