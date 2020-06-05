Мурашко заявил, что сделает прививку от коронавируса

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что обязательно сделает себе прививку от коронавируса, когда будет вакцина.
"Я от гриппа делаю обязательно. Надо сказать, что это действительно помогает реже болеть. Потому что график не позволяет относиться к собственному здоровью где-то так немножко пренебрежительно. И поэтому нужно вакцинироваться", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1".
На уточняющий вопрос журналистки о том, будет ли он делать прививку от коронавируса, министр ответил утвердительно.
"Да, конечно. Обязательно", - сказал Мурашко.
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