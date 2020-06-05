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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T21:11
https://ria.ru/20200605/1572546504.html
Мурашко заявил, что сделает прививку от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_0:71:3321:1939_1036x0_80_0_0_652153f7d6451512cf9b36f26df68800.jpg
РИА Новости

Мурашко заявил, что сделает прививку от коронавируса

21:11 05.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что обязательно сделает себе прививку от коронавируса, когда будет вакцина.
"Я от гриппа делаю обязательно. Надо сказать, что это действительно помогает реже болеть. Потому что график не позволяет относиться к собственному здоровью где-то так немножко пренебрежительно. И поэтому нужно вакцинироваться", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1".
На уточняющий вопрос журналистки о том, будет ли он делать прививку от коронавируса, министр ответил утвердительно.
"Да, конечно. Обязательно", - сказал Мурашко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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