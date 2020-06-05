В Минздраве рассказали, какие регионы вызывают тревогу из-за COVID-19

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Забайкальский край и Северная Осетия вызывают тревогу из-за ситуации с коронавирусом.
"Осетия-Алания тоже вызывает у нас большое опасение, внимание. Забайкальский край вызывает тревогу определенную. Поэтому есть еще регионы, и их достаточно большое количество", — сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, в каких регионах сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.