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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T21:05
https://ria.ru/20200605/1572546383.html
Мурашко призвал сделать вакцину от коронавируса доступной всем странам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571386338_0:108:1564:988_1036x0_80_0_0_3fbf31cf735748b65beacebeca95a023.jpg
РИА Новости

Мурашко призвал сделать вакцину от коронавируса доступной всем странам

21:05 05.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса должна стать равнодоступной всем странам.
"Она должна таковой стать. Здесь встанет вопрос о ценообразовании. Потому что, когда идет покрытие большого количества населения вакциной, конечно, цена имеет также значение", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос о том, сможет ли вакцина от коронавируса стать равнодоступной всем странам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоВ мире
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