В Британии заявили о "перехвате" российских самолетов над Балтикой

Ранее о "перехвате" российского самолета радиоэлектронной разведки Ил-20 ВВС Британии заявляли 3 июня. Тогда истребители также поднимались в воздух с территории Литвы.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.