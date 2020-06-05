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2020-06-05T20:59
https://ria.ru/20200605/1572546239.html
В Британии заявили о "перехвате" российских самолетов над Балтикой
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РИА Новости

В Британии заявили о "перехвате" российских самолетов над Балтикой

20:59 05.06.2020
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© Фото : пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкИстребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
© Фото : пресс-служба Минобороны РФ
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ЛОНДОН, 5 июн - РИА Новости. ВВС Британии утверждают, что второй раз вылетали на "перехват" российских военных самолетов в небе над Балтийским морем.
"Истребители Typhoon, размещенные в Литве в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, второй раз за эту неделю перехватили российские самолеты у берегов Балтийского моря. Истребители были подняты в воздух во второй половине дня 4 июня для перехвата российских Ил-20 и двух Су-27", - говорится в сообщении пресс-службы британских ВВС.
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Британские военные заявляют, что истребители приблизились к российской группе и смогли идентифицировать самолеты.
Ранее о "перехвате" российского самолета радиоэлектронной разведки Ил-20 ВВС Британии заявляли 3 июня. Тогда истребители также поднимались в воздух с территории Литвы.
В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских боевых самолетов проходят строго в соответствии с международными правилами.
Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.
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РоссияИл-20Балтийское мореСу-27НАТОВеликобританияЛитваВ мире
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