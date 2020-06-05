От коронавируса вылечились 90 российских военных

Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Еще 90 военных Еще 90 военных ВС РФ вылечились от коронавируса за сутки, общее число выздоровевших достигло 4211, сообщается на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 90 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4211 человек", - говорится в сообщении.

Добавляется, что с контроля медиков снято 100 военнослужащих. Общая численность снятых с медконтроля увеличилась до 11 780 человек.

"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1433 военнослужащих с положительными результатами тестирования... Из них: в тяжелом состоянии – два человека, в состоянии средней тяжести – шесть человек, остальные – без симптомов заболевания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военных, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования – 455 человек.

"Общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала (нарастающим итогом) увеличилась до 415 человек. Сняты с контроля медиков (контактировавших) по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования 13 сотрудников. Общая численность снятых с контроля медиков (нарастающим итогом) сотрудников гражданского персонала увеличилась до 1611 человек", - добавляется в сообщении.

Кроме того, на текущие сутки установлено 325 инфицированных сотрудников гражданского персонала ВС РФ.