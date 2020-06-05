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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T20:50
https://ria.ru/20200605/1572545964.html
От коронавируса вылечились 90 российских военных
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040547_0:53:3106:1800_1036x0_80_0_0_741776a6e2397f67f456fea8cb85b27b.jpg
РИА Новости

От коронавируса вылечились 90 российских военных

20:50 05.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Еще 90 военных ВС РФ вылечились от коронавируса за сутки, общее число выздоровевших достигло 4211, сообщается на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 90 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4211 человек", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что с контроля медиков снято 100 военнослужащих. Общая численность снятых с медконтроля увеличилась до 11 780 человек.
"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1433 военнослужащих с положительными результатами тестирования... Из них: в тяжелом состоянии – два человека, в состоянии средней тяжести – шесть человек, остальные – без симптомов заболевания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военных, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования – 455 человек.
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"Общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала (нарастающим итогом) увеличилась до 415 человек. Сняты с контроля медиков (контактировавших) по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования 13 сотрудников. Общая численность снятых с контроля медиков (нарастающим итогом) сотрудников гражданского персонала увеличилась до 1611 человек", - добавляется в сообщении.
Кроме того, на текущие сутки установлено 325 инфицированных сотрудников гражданского персонала ВС РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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