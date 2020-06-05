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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T20:42
https://ria.ru/20200605/1572545487.html
Саратовские власти рассказали о вспышке коронавируса в интернате
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333408_0:332:3049:2047_1036x0_80_0_0_7a137cc40888951cba2ee0fd01b2bc8e.jpg
РИА Новости

Саратовские власти рассказали о вспышке коронавируса в интернате

20:42 05.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик надевает защитный костюм на входе в "красную зону"
Медик надевает защитный костюм на входе в красную зону
© РИА Новости / Евгений Биятов
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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число сотрудников и проживающих Адоевщинского психоневрологического интерната в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области, госпитализированных с коронавирусом, увеличилось до 36, сообщил заместитель председателя правительства региона - министр труда и социальной защиты Сергей Наумов.
Среди сотрудников и постояльцев интерната с 28 по 31 мая выявили 101 заболевшего COVID-19, из них сначала госпитализировали 14 человек, у остальных заболевание протекало бессимптомно. По данным Роспотребнадзора на 2 июня, из 101 зараженного госпитализировали уже семь сотрудников и 15 проживающих.
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"На сегодняшний день 11 проживающих и 25 сотрудников находятся в различных лечебных учреждениях Саратова и Базарного Карабулака. У всех остальных заболевание протекает в бессимптомном состоянии, ситуация контролируется нами... Руководитель Адоевщинского ПНИ сейчас возглавляет эту закрытую смену там, в красной зоне в селе Вязовка", - сказал Наумов в пятницу на заседании координационного совета по противодействию COVID-19.
Он отметил, что по поручению губернатора сформировали комиссию, которая провела расследование случая массового заражения в интернате.
"По результатам проверки директор ПНИ Малясов Валерий Анатольевич получил выговор от министра, по заместителю министра (труда и соцзащиты области), который курирует работу с этими организациями, сделано представление, и вы своими правами его накажете", - добавил Наумов, обращаясь к губернатору.
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Ранее губернатор Валерий Радаев потребовал детально разобраться и установить причины массового заражения COVID-19 в интернате. По данным Роспотребнадзора, инфекцию могла занести в интернат медработник. СК начал проверку по данному факту.
Все дома престарелых и психоневрологические интернаты области из-за угрозы коронавируса с 29 апреля закрыты на карантин, после того, как очаги COVID-19 были выявлены в двух ПНИ - в селе Черкасское Вольского района и селе Озерное Аткарского района. Из-за массового заражения коронавирусной инфекцией в Черкасском интернате возбудили уголовное дело о халатности.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 3553 случая заражения коронавирусом, умерли 36 пациентов, выздоровели 1462.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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