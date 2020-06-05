Саратовские власти рассказали о вспышке коронавируса в интернате

САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число сотрудников и проживающих Адоевщинского психоневрологического интерната в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Число сотрудников и проживающих Адоевщинского психоневрологического интерната в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области , госпитализированных с коронавирусом , увеличилось до 36, сообщил заместитель председателя правительства региона - министр труда и социальной защиты Сергей Наумов

Среди сотрудников и постояльцев интерната с 28 по 31 мая выявили 101 заболевшего COVID-19, из них сначала госпитализировали 14 человек, у остальных заболевание протекало бессимптомно. По данным Роспотребнадзора на 2 июня, из 101 зараженного госпитализировали уже семь сотрудников и 15 проживающих.

"На сегодняшний день 11 проживающих и 25 сотрудников находятся в различных лечебных учреждениях Саратова и Базарного Карабулака. У всех остальных заболевание протекает в бессимптомном состоянии, ситуация контролируется нами... Руководитель Адоевщинского ПНИ сейчас возглавляет эту закрытую смену там, в красной зоне в селе Вязовка", - сказал Наумов в пятницу на заседании координационного совета по противодействию COVID-19.

Он отметил, что по поручению губернатора сформировали комиссию, которая провела расследование случая массового заражения в интернате.

"По результатам проверки директор ПНИ Малясов Валерий Анатольевич получил выговор от министра, по заместителю министра (труда и соцзащиты области), который курирует работу с этими организациями, сделано представление, и вы своими правами его накажете", - добавил Наумов, обращаясь к губернатору.

Ранее губернатор Валерий Радаев потребовал детально разобраться и установить причины массового заражения COVID-19 в интернате. По данным Роспотребнадзора, инфекцию могла занести в интернат медработник. СК начал проверку по данному факту.

Все дома престарелых и психоневрологические интернаты области из-за угрозы коронавируса с 29 апреля закрыты на карантин, после того, как очаги COVID-19 были выявлены в двух ПНИ - в селе Черкасское Вольского района и селе Озерное Аткарского района. Из-за массового заражения коронавирусной инфекцией в Черкасском интернате возбудили уголовное дело о халатности.

Всего в регионе лабораторно подтверждено 3553 случая заражения коронавирусом, умерли 36 пациентов, выздоровели 1462.