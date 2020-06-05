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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T20:36
https://ria.ru/20200605/1572545248.html
Во Франции число жертв коронавируса возросло на 46 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569096659_0:155:3092:1894_1036x0_80_0_0_ad01c6088e52404da54e2765d571967e.jpg
РИА Новости

Во Франции число жертв коронавируса возросло на 46 человек

20:36 05.06.2020
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
© AP Photo / Jean-Francois Badias
ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Число умерших от коронавируса в больницах Франции за сутки возросло на 46, общее число жертв COVID-19 превысило 29,1 тысячи человек, сообщает в пятницу Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.
"С начала эпидемии во Франции умерли 29 111 человек, из них 18 761 - в больницах, а 10 350 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике ведомства. Информация о смертях в социальных и медико-социальных учреждениях представлена по сведениям на 2 июня, следующее обновление данных ожидается 9 июня.
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Накануне сообщалось о 29 065 умерших.
Отмечается, что всего с начала эпидемии в больницы с коронавирусом попали 102 445 человека, из них 18 061 - в отделениях реанимации. По данным на среду, 70 504 человека уже выписались домой.
"В больницах остаются 12 696 человек с COVID-19 против 14 695 неделю назад. За сутки зарегистрировано 213 новых поступлений в медицинские учреждения (неделю назад - 255)", - сообщают в ведомстве. Из числа госпитализированных 1094 человека с тяжелым течением болезни лежат в отделениях реанимации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФранцияВ мире
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