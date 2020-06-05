Во Франции число жертв коронавируса возросло на 46 человек

ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Число умерших от коронавируса в больницах Число умерших от коронавируса в больницах Франции за сутки возросло на 46, общее число жертв COVID-19 превысило 29,1 тысячи человек, сообщает в пятницу Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.

"С начала эпидемии во Франции умерли 29 111 человек, из них 18 761 - в больницах, а 10 350 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике ведомства. Информация о смертях в социальных и медико-социальных учреждениях представлена по сведениям на 2 июня, следующее обновление данных ожидается 9 июня.

Накануне сообщалось о 29 065 умерших.

Отмечается, что всего с начала эпидемии в больницы с коронавирусом попали 102 445 человека, из них 18 061 - в отделениях реанимации. По данным на среду, 70 504 человека уже выписались домой.

"В больницах остаются 12 696 человек с COVID-19 против 14 695 неделю назад. За сутки зарегистрировано 213 новых поступлений в медицинские учреждения (неделю назад - 255)", - сообщают в ведомстве. Из числа госпитализированных 1094 человека с тяжелым течением болезни лежат в отделениях реанимации.