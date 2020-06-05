Акция протеста у посольства США в Вене собрала около трех тысяч человек

Демонстрация Black Lives Matter в Вене против полицейского насилия на почве расизма в США

ВЕНА, 5 июн - РИА Новости. Протест у посольства Протест у посольства США Вене против полицейского насилия на почве расизма в пятницу собрал около трех тысяч участников, сообщили РИА Новости в столичной полиции.

Массовая акция Black lives matter в память об афроамериканце Джордже Флойде началась у американского посольства в 17.00 (18.00 мск) и изначально задумывалась как стоячий протест. Пришедшие с плакатами "Мы тоже Вена" скандировали антирасистские лозунги. Спустя час протестующие направились к парку имени Зигмунда Фрейда.

"В протесте у посольства США приняли участие около трех тысяч человек. Сейчас они направились в сторону парка имени Зигмунда Фрейда, и их количество могло измениться в ту или иную сторону", - сообщил представитель полиции.

Демонстрация Black lives matter проходила в Вене и в четверг. Митингующие проследовали от площади Прав человека до площади Карлсплатц. По данным полиции, в массовой акции приняли участие около 50 тысяч человек.