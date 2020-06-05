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2020-06-05T20:32
https://ria.ru/20200605/1572545079.html
Акция протеста у посольства США в Вене собрала около трех тысяч человек
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РИА Новости

Акция протеста у посольства США в Вене собрала около трех тысяч человек

20:31 05.06.2020 (обновлено: 20:32 05.06.2020)
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© AFP 2020 / JOE KLAMARДемонстрация Black Lives Matter в Вене против полицейского насилия на почве расизма в США
Демонстрация Black Lives Matter в Вене против полицейского насилия на почве расизма в США
© AFP 2020 / JOE KLAMAR
ВЕНА, 5 июн - РИА Новости. Протест у посольства США в Вене против полицейского насилия на почве расизма в пятницу собрал около трех тысяч участников, сообщили РИА Новости в столичной полиции.
Массовая акция Black lives matter в память об афроамериканце Джордже Флойде началась у американского посольства в 17.00 (18.00 мск) и изначально задумывалась как стоячий протест. Пришедшие с плакатами "Мы тоже Вена" скандировали антирасистские лозунги. Спустя час протестующие направились к парку имени Зигмунда Фрейда.
"В протесте у посольства США приняли участие около трех тысяч человек. Сейчас они направились в сторону парка имени Зигмунда Фрейда, и их количество могло измениться в ту или иную сторону", - сообщил представитель полиции.
Демонстрация Black lives matter проходила в Вене и в четверг. Митингующие проследовали от площади Прав человека до площади Карлсплатц. По данным полиции, в массовой акции приняли участие около 50 тысяч человек.
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