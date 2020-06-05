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Президентские выборы в США - 2020
2020-06-05T20:30
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Байден назвал часть американцев "не очень хорошими людьми"
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РИА Новости

Байден назвал часть американцев "не очень хорошими людьми"

20:30 05.06.2020
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© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
© AP Photo / Matt Rourke
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Наиболее вероятный кандидат Демократической партии Джо Байден заявил, что 10-15% американцев "не очень хорошие люди".
Байден выступал в ночь на пятницу на виртуальной встрече с молодежью, посвященной протестам в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.
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"Действительно ли мы считаем, что мы как страна не можем быть лучше? Не думаю, что подавляющее большинство так думает. Вероятно, есть от 10 до 15 процентов людей, которые просто не очень-то хорошие люди, но мы как страна не такие. Подавляющее большинство людей - достойные люди, и мы должны апеллировать к этому и объединить людей", - сказал Байден.
В прошлом подобные обобщения неоднократно вредили политикам. Так, кандидат республиканцев на выборах 2012 года Митт Ромни пострадал из-за заявления, что 47% американцев не платят подоходный налог и, следовательно, рассчитывают на заботу государства и будут голосовать за противника Ромни Барака Обаму. Хотя Ромни привел статистически точную цифру, ему пришлось извиниться за намек на то, что люди, не платящие налог, являются нахлебниками.
Аналогичным образом пострадала кандидат демократов в 2016 году Хиллари Клинтон, которая назвала сторонников Дональда Трампа "кучкой изгоев". Трамп нещадно критиковал Клинтон, а его сторонники стали называть себя "изгоями".
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Президентские выборы в США - 2020Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампХиллари КлинтонДжо БайденДемократическая партия СШАСШАВ мире
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