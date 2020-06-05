Байден назвал часть американцев "не очень хорошими людьми"

"Действительно ли мы считаем, что мы как страна не можем быть лучше? Не думаю, что подавляющее большинство так думает. Вероятно, есть от 10 до 15 процентов людей, которые просто не очень-то хорошие люди, но мы как страна не такие. Подавляющее большинство людей - достойные люди, и мы должны апеллировать к этому и объединить людей", - сказал Байден.