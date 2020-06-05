Правозащитники сообщили о более 300 инцидентах с журналистами в США

"Во время освещения протестов по всей стране беспрецедентное число журналистов подверглись нападениям, задержаниям или иному воспрепятствованию документированию истории… U.S. Press Freedom Tracker проверяет более 300 сообщений об инцидентах в 60 городах", - сказано на сайте проекта.
По данным правозащитников, было проведено более 49 задержаний, совершено 192 нападения (из них 160 – со стороны полиции), зафиксировано 42 случая повреждения оборудования.
В случаях с нападениями в 69 ситуациях речь идет о физическом нападении (в 43 случаях со стороны офицеров полиции), 43 случаях применения слезоточивого газа, 24 случаях применения перцового спрея. На первом месте – попадание резиновыми пулями: 77 случаев.
В воскресенье, 31 мая, корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.
В понедельник, 1 июня, продюсер Sputnik Николь Руссел пострадала в ходе освещения протестов у Белого дома. Несмотря на то, что журналист несколько раз повторила, что она представитель прессы, и показала висевшую у нее на шее пресс-карту, полицейские в Вашингтоне выстрелили в нее резиновыми пулями.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
31 мая, 08:00"Черная война" в США: худшее еще впереди