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2020-06-05T20:25
https://ria.ru/20200605/1572544909.html
Правозащитники сообщили о более 300 инцидентах с журналистами в США
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РИА Новости

Правозащитники сообщили о более 300 инцидентах с журналистами в США

20:25 05.06.2020
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© РИА Новости / Артур Габдрахимов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на одной из улиц в Вашингтоне во время акции протеста
Сотрудники полиции на одной из улиц в Вашингтоне во время акции протеста
© РИА Новости / Артур Габдрахимов
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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Правозащитники изучают уже более 300 инцидентов между полицией и журналистами во время освещения протестов в США, говорится на сайте проекта U.S. Press Freedom Tracker.
"Во время освещения протестов по всей стране беспрецедентное число журналистов подверглись нападениям, задержаниям или иному воспрепятствованию документированию истории… U.S. Press Freedom Tracker проверяет более 300 сообщений об инцидентах в 60 городах", - сказано на сайте проекта.
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По данным правозащитников, было проведено более 49 задержаний, совершено 192 нападения (из них 160 – со стороны полиции), зафиксировано 42 случая повреждения оборудования.
В случаях с нападениями в 69 ситуациях речь идет о физическом нападении (в 43 случаях со стороны офицеров полиции), 43 случаях применения слезоточивого газа, 24 случаях применения перцового спрея. На первом месте – попадание резиновыми пулями: 77 случаев.
В воскресенье, 31 мая, корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.
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По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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