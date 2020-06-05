ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

ЖЕНЕВА, 5 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения пересмотрела свои рекомендации относительно использования масок, призывает носить их в том числе в общественном транспорте и магазинах, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"В свете выявленных свидетельств ВОЗ советует правительствам рекомендовать использование масок населением там, где отмечено широкое распространение вируса и затруднено физическое дистанцирование — к примеру, в общественном транспорте, в магазинах и других переполненных местах", — сказал он на брифинге.
В районах с активным распространением вируса ВОЗ рекомендует использование масок людьми с хроническими заболеваниями и в возрасте старше 60 там, где невозможно физическое дистанцирование. Также ношение маски рекомендуется всем медицинским работникам, вне зависимости от того, имеют ли они дело непосредственно с заболевшими COVID-19 или нет.
В рекомендациях ВОЗ подчеркивается, что для эффективной защиты от вируса маска должна содержать как минимум три слоя ткани.
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