ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

"В свете выявленных свидетельств ВОЗ советует правительствам рекомендовать использование масок населением там, где отмечено широкое распространение вируса и затруднено физическое дистанцирование — к примеру, в общественном транспорте, в магазинах и других переполненных местах", — сказал он на брифинге.

В районах с активным распространением вируса ВОЗ рекомендует использование масок людьми с хроническими заболеваниями и в возрасте старше 60 там, где невозможно физическое дистанцирование. Также ношение маски рекомендуется всем медицинским работникам, вне зависимости от того, имеют ли они дело непосредственно с заболевшими COVID-19 или нет.