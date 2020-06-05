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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T08:35
https://ria.ru/20200605/1572544795.html
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572194897_0:29:1501:873_1036x0_80_0_0_b6fad40bfeeda039e5c0af2bff817b7c.jpg
РИА Новости

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

20:19 05.06.2020 (обновлено: 08:35 06.06.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
ЖЕНЕВА, 5 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения пересмотрела свои рекомендации относительно использования масок, призывает носить их в том числе в общественном транспорте и магазинах, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Ранее ВОЗ выступала с заявлением о том, что ношение масок рекомендуется только больным COVID-19.

"В свете выявленных свидетельств ВОЗ советует правительствам рекомендовать использование масок населением там, где отмечено широкое распространение вируса и затруднено физическое дистанцирование — к примеру, в общественном транспорте, в магазинах и других переполненных местах", — сказал он на брифинге.

В районах с активным распространением вируса ВОЗ рекомендует использование масок людьми с хроническими заболеваниями и в возрасте старше 60 там, где невозможно физическое дистанцирование. Также ношение маски рекомендуется всем медицинским работникам, вне зависимости от того, имеют ли они дело непосредственно с заболевшими COVID-19 или нет.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
В рекомендациях ВОЗ подчеркивается, что для эффективной защиты от вируса маска должна содержать как минимум три слоя ткани.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
Популярные комментарии
ВОЗ - как девушка на панели
5 июня, 20:37
ХЗХ З
131110103
Непостоянство ВОЗ в отношении использование масок объяснимо: пока спрос на эти изделия опережал предложение, в рекомендациях чиновников от здравоохранения звучала нескончаемая какофония; в условиях перепроизводства масок звучит рекомендация - "носить".
5 июня, 20:35
vv.p.neznamov
12422108
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