"Норникель" ликвидирует последствия разлива топлива за свой счет

Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске

"Ни одного рубля бюджетных средств на это не уйдет", — отметил предприниматель.

Он подчеркнул, что для этого используют лучшие доступные технологии и наиболее оптимальные с точки зрения экологии решения.

По словам Потанина, "Норильский никель" заготовил емкости на 16 тысяч тонн для сбора топлива. Более четверти из них уже поставлены и устанавливаются на площадке. Помимо этого, компания подготовила склады для сбора более 100 тысяч тонн грунта. На данный момент удалось собрать около семи тысяч.

Потанин добавил, что на просьбу компании о помощи отреагировали многие: сотрудники Сибирского центра МЧС, "Газпром нефть" и мурманские спасатели. Благодаря последним, отметил он, ситуацию удалось вернуть под контроль.

Оценка затрат

По словам главы "Норникеля", стоимость работ по устранению последствий ЧП составит около десяти миллиардов рублей.

"Это большие деньги. Но знаете, я, наверное, сейчас выскажусь не как бизнесмен, а как человек, который за это переживает. Сколько нужно будет — столько и потратим", — сказал Потанин.

Эта оценка не включает сумму штрафов.

"Этого бы не было"

Президент России Владимир Путин заявил, что случившегося можно было избежать, если бы компания заменила резервуар для дизельного топлива.

"Если бы своевременно поменяли (резервуар для топлива. – Прим. ред.), и ущерба не было бы экологического, и расходы такие бы не нужно было нести компании. Просто посмотрите на это самым внимательным образом внутри компании", — заявил глава государства.

Также в рамах совещания президент подчеркнул, что неприемлемо жить по логике "после нас хоть потоп". По его словам, сама природа дает сигнал, что устойчивое развитие возможно только при соблюдении баланса между благосостоянием общества и экологической безопасности.

Как отметил Путин, допущенные в прошлом веке просчеты до сих пор сказываются на жизни людей и природе.

Авария в Норильске

В прошлую пятницу на Норильской ТЭЦ-3 из-за повреждения резервуара произошла утечка примерно 21 тысячи кубометров дизельного топлива. Часть попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила около 180 тысяч квадратных метров. Из-за этого допустимые концентрации загрязнителей в водах превышены в десятки тысяч раз.

На территории края ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Возбуждено несколько уголовных дел.