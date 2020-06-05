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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T20:14
https://ria.ru/20200605/1572544560.html
В Ингушетии первый этап снятия ограничений начнется 8 июня
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_8cc8c430dbd5e1d6d34a51d3e63797c3.jpg
РИА Новости

В Ингушетии первый этап снятия ограничений начнется 8 июня

20:14 05.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
НАЛЬЧИК, 5 июн - РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о введении в республике с 8 июня первого этапа снятия ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает пресс-служба руководителя региона.
"Ввести с 8 июня первый этап снятия ограничительных мер и выхода из режима самоизоляции на территории Республики Ингушетия", - говорится в тексте указа.
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Согласно указу, разрешается торговля непродовольственными товарами на объектах площадью не более 400 квадратных метров с отдельным наружным входом. При этом норма предельной заполняемости не должна превышать 4 квадратных метра на человека.
Кроме того, с 8 июня в регионе разрешается работа парикмахерских, салонов красоты, химчисток и прачечных, а также организаций, оказывающих юридические услуги. Также смогут возобновить работу в прежнем режиме аэропорт и другие транспортные узлы.
При этом в документе отмечается, что режим самоизоляции сохраняется для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, а жителям республики по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки вне мест пребывания, в том числе в местах скопления людей и на объектах торговли, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2268 случаев заболевания коронавирусом, скончался 61 человек, в том числе муфтий республики. При этом выздоровели уже почти 60% заразившихся COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Махмуд-Али КалиматовРеспублика ИнгушетияОбщество
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