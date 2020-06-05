В Ингушетии первый этап снятия ограничений начнется 8 июня

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу

НАЛЬЧИК, 5 июн - РИА Новости. Глава Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о введении в республике с 8 июня первого этапа снятия ограничений, связанных с коронавирусом , сообщает пресс-служба руководителя региона.

"Ввести с 8 июня первый этап снятия ограничительных мер и выхода из режима самоизоляции на территории Республики Ингушетия", - говорится в тексте указа.

Согласно указу, разрешается торговля непродовольственными товарами на объектах площадью не более 400 квадратных метров с отдельным наружным входом. При этом норма предельной заполняемости не должна превышать 4 квадратных метра на человека.

Кроме того, с 8 июня в регионе разрешается работа парикмахерских, салонов красоты, химчисток и прачечных, а также организаций, оказывающих юридические услуги. Также смогут возобновить работу в прежнем режиме аэропорт и другие транспортные узлы.

При этом в документе отмечается, что режим самоизоляции сохраняется для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, а жителям республики по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки вне мест пребывания, в том числе в местах скопления людей и на объектах торговли, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2268 случаев заболевания коронавирусом, скончался 61 человек, в том числе муфтий республики. При этом выздоровели уже почти 60% заразившихся COVID-19.