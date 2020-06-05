На Ямале произошел несанкционированный слив нефтепродуктов в почву

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июн - РИА Новости. Несанкционированный слив 7 кубометров нефтепродуктов из трансформатора в почву произошел в городе Муравленко, идет проверка, сообщает прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа.
"В городе Муравленко на производственной территории АО "Распределительная сетевая компания Ямала" из резервного трансформатора подстанции "Муравленковская" произошел несанкционированный слив более 7 кубических метров нефтепродуктов, что повлекло загрязнение почвы на площади более 0,6 гектаров", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что в результате разлива пострадавших нет, электроснабжение города, в котором проживает чуть более 30 тысяч человек, не нарушено.
"В связи с происшествием прокуратурой города Муравленко по поручению прокуратуры округа незамедлительно организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдения хозяйствующим субъектом требований законодательства о промышленной безопасности, природоохранного законодательства", - добавили в прокуратуре ЯНАО.