На Ямале произошел несанкционированный слив нефтепродуктов в почву

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июн - РИА Новости. Несанкционированный слив 7 кубометров нефтепродуктов из трансформатора в почву произошел в городе Муравленко, идет проверка, сообщает прокуратура Несанкционированный слив 7 кубометров нефтепродуктов из трансформатора в почву произошел в городе Муравленко, идет проверка, сообщает прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа

"В городе Муравленко на производственной территории АО "Распределительная сетевая компания Ямала" из резервного трансформатора подстанции "Муравленковская" произошел несанкционированный слив более 7 кубических метров нефтепродуктов, что повлекло загрязнение почвы на площади более 0,6 гектаров", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что в результате разлива пострадавших нет, электроснабжение города, в котором проживает чуть более 30 тысяч человек, не нарушено.