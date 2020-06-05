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Тамбовская область
2020-06-05T20:07
https://ria.ru/20200605/1572544366.html
Тамбовщина занимает третье место в РФ по обеспеченности спортсооружениями
https://cdn22.img.ria.ru/images/98546/84/985468496_0:145:3125:1903_1036x0_80_0_0_76bf46dbd1656bd58015c440892b8376.jpg
РИА Новости

Тамбовщина занимает третье место в РФ по обеспеченности спортсооружениями

20:07 05.06.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЛегкая атлетика. Архивное фото
Легкая атлетика. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
ТАМБОВ, 5 июн – РИА Новости. Тамбовская область занимает третье место среди регионов России по обеспеченности населения спортсооружениями, а также по процентному соотношению жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации со ссылкой на данные Минспорта РФ.
Об этом свидетельствуют данные, представленные на коллегии Минспорта РФ по итогам работы за 2019 год, которая прошла в пятницу в режиме видеоконференции под руководством главы ведомства Олега Матыцина.
"Согласно данным статистики, обеспеченность населения спортивными сооружениями на Тамбовщине составляет 87,6%. Это третий показатель по стране. Лучший результат только в Калужской и Белгородской областях. Почти половина населения области, 49,6%, систематически занимаются физкультурой и спортом. При подсчете учитывается численность населения в возрасте от 3 до 79 лет. Выше показатель у Краснодарского края и Дагестана", - сказал представитель пресс-службы.
Он уточнил, что в 2018 году число заимающихся спортом тамбовчан было меньше - 45,9%. Тогда Тамбовская область занимала 4-е место по этому показателю, уступая Краснодарскому краю, Татарстану и ЯНАО. 
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