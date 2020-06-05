Тамбовщина занимает третье место в РФ по обеспеченности спортсооружениями

"Согласно данным статистики, обеспеченность населения спортивными сооружениями на Тамбовщине составляет 87,6%. Это третий показатель по стране. Лучший результат только в Калужской и Белгородской областях. Почти половина населения области, 49,6%, систематически занимаются физкультурой и спортом. При подсчете учитывается численность населения в возрасте от 3 до 79 лет. Выше показатель у Краснодарского края и Дагестана", - сказал представитель пресс-службы.