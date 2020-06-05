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Росстат отметил рост цен на крупы в мае
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РИА Новости

Росстат отметил рост цен на крупы в мае

20:03 05.06.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийПокупательница несет пакет с гречневой крупой
Покупательница несет пакет с гречневой крупой
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Покупательница несет пакет с гречневой крупой. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Крупы и бобовые особенно повлияли на рост цен на продовольственные товары в России в мае - например, гречка в прошлом месяце стала дороже на 6,3%, однако существенно подешевели многие виды плодоовощной продукции, включая лимоны и чеснок, говорится в сообщении Росстата.
По данным Росстата, цены на продовольственные товары в России в мае увеличились на 0,2% к апрелю текущего года, таким же был рост цен на продукты без учета плодоовощной продукции.
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"В мае существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало увеличение цен на крупы и бобовые. Заметно выросли цены на гречку - на 6,3%", - говорится в сообщении статистического ведомства. Так, подорожание гречки на 8% и более отмечено в 28 регионах страны, самое значительное в Мордовии (на 21,7%) и Курской области (на 16,7%).
В свою очередь, цены на рис увеличились на 4,6%, овсяные хлопья "Геркулес" - на 3,5%, на манную крупу, горох и фасоль - на 2,4%, овсяную и перловую крупы - на 1,9%, пшено - на 0,6%.
"Существенное снижение цен отмечено на отдельные виды плодоовощной продукции: на лимоны - на 33,6%, чеснок - на 17,3%, помидоры - на 10,6%, огурцы - на 9,4%. Вместе с тем, наблюдался рост цен на картофель - на 13,4%, яблоки - на 8,7%, свеклу - на 6,5%, морковь - на 6,2%, капусту белокочанную - на 5,9%, бананы - на 4,6%, апельсины - на 2,1%, орехи - на 1,6%, лук репчатый - на 0,9%", - добавляет Росстат.
На 1-1,7% выросли цены на мясные и рыбные консервы, подсолнечное и оливковое масла, пшеничную муку, вермишель, макаронные изделия, майонез, кетчуп, чай, шоколадные конфеты, на 0,7-0,9% подорожали говяжья печень, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, ржаной хлеб, бараночные изделия, плавленые сыры, натуральные, консервированные и маринованные овощи, пряники, кофе, какао, соль, мороженое и столовые вина.
При этом в мае снизились цены на куриные яйца (на 4,6%), мясо кур (на 3,5%), сахар-песок (на 0,6%), мясные консервы для детского питания (на 0,5%), куриные окорочка (на 0,2%).
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РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
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