В психбольнице под Саратовом выявили очаг коронавируса

В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом

В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом

"Для оперативного наблюдения за изолированными контактными лицами в ФАП поселка Каменский направлен дополнительный автомобиль. Средства индивидуальной защиты для сотрудников медицинских организаций имеются в достаточном количестве на семь дней, завтра их количество будет увеличено. Тяжелые пациенты будут направляться в лечебные учреждения Саратова и Энгельса", - отметил министр.