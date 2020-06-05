В психбольнице под Саратовом выявили очаг коронавируса

САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Очаг коронавирусной инфекции выявили в Красноармейской областной психиатрической больнице в Саратовской области, где COVID-19 подтвержден у четырех сотрудников, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
"К сожалению, вчера подтверждены случаи заболевания у четверых сотрудников Красноармейской психиатрической больницы. Обследованы 38 пациентов с подозрением на коронавирус. Для локализации очага совместно с главой Красноармейского района отработаны ограничительные мероприятия на территории", - сказал Костин в пятницу на заседании координационного совета по противодействию COVID-19.
По его словам, в психиатрической больнице развернуто 70 инфекционных коек, сформирована бригада специалистов из сотрудников психиатрической больницы и Красноармейской районной больницы для оказания медицинской помощи на месте, из райбольницы передан передвижной рентгеновский аппарат, из учреждений Саратова - концентраторы кислорода.
"Для оперативного наблюдения за изолированными контактными лицами в ФАП поселка Каменский направлен дополнительный автомобиль. Средства индивидуальной защиты для сотрудников медицинских организаций имеются в достаточном количестве на семь дней, завтра их количество будет увеличено. Тяжелые пациенты будут направляться в лечебные учреждения Саратова и Энгельса", - отметил министр.
Всего в области лабораторно подтверждены 3553 случая заражения коронавирусом, умерли 36 пациентов, выздоровели 1462.
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