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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T20:00
https://ria.ru/20200605/1572544121.html
В психбольнице под Саратовом выявили очаг коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572071711_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2217a19a0065884bb932892aaaec41c9.jpg
РИА Новости

В психбольнице под Саратовом выявили очаг коронавируса

20:00 05.06.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с рацией в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
Медицинский работник с рацией в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
© РИА Новости / Денис Абрамов
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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Очаг коронавирусной инфекции выявили в Красноармейской областной психиатрической больнице в Саратовской области, где COVID-19 подтвержден у четырех сотрудников, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
"К сожалению, вчера подтверждены случаи заболевания у четверых сотрудников Красноармейской психиатрической больницы. Обследованы 38 пациентов с подозрением на коронавирус. Для локализации очага совместно с главой Красноармейского района отработаны ограничительные мероприятия на территории", - сказал Костин в пятницу на заседании координационного совета по противодействию COVID-19.
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По его словам, в психиатрической больнице развернуто 70 инфекционных коек, сформирована бригада специалистов из сотрудников психиатрической больницы и Красноармейской районной больницы для оказания медицинской помощи на месте, из райбольницы передан передвижной рентгеновский аппарат, из учреждений Саратова - концентраторы кислорода.
"Для оперативного наблюдения за изолированными контактными лицами в ФАП поселка Каменский направлен дополнительный автомобиль. Средства индивидуальной защиты для сотрудников медицинских организаций имеются в достаточном количестве на семь дней, завтра их количество будет увеличено. Тяжелые пациенты будут направляться в лечебные учреждения Саратова и Энгельса", - отметил министр.
Всего в области лабораторно подтверждены 3553 случая заражения коронавирусом, умерли 36 пациентов, выздоровели 1462.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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