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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-05T19:46
https://ria.ru/20200605/1572543632.html
В Нижегородской области начали регистрацию для голосования по поправкам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570403725_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_3c375780b9a3b7c8766d81914570a1ee.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области начали регистрацию для голосования по поправкам

19:46 05.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАгитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Регистрация для участия в дистанционном электронном по поправкам в конституцию голосовании началась в Нижегородской области в пятницу, сообщает облизбирком.
Члены ЦИК РФ в четверг одобрили решение о проведении дистанционного голосования в двух субъектах Российской ФедерацииМоскве и Нижегородской области.
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"Дистанционное голосование будет проводиться в Нижегородской области с 25 по 30 июня 2020 года. В день голосования - 1 июля - граждане смогут принять участие в плебисците только лично", - говорится в сообщении избирательной комиссии Нижегородской области.
Отмечается, что при проведении общероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ дистанционно смогут проголосовать граждане, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуг.
"Прием заявлений на участие в дистанционном голосовании начался сегодня, 5 июня, и продлится до 14.00 21 июня 2020 года. Гражданин, подавший заявку, будет удален из списка по месту жительства и внесен в отдельный список. Это исключает возможность проголосовать повторно", - сообщила заместитель председателя избирательной комиссии Нижегородской области Анна Красильникова.
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4 июня, 17:21Голосование по поправкам в Конституцию
Электронное голосование по поправкам в Конституцию продлится шесть дней
Для регистрации участия в дистанционном электронном голосовании на сайте госуслуг необходимо перейти на страницу регистрации в разделе онлайн-голосования, внести необходимые личные данные, которые затем пройдут проверку, и будут сопоставлены со сведениями централизованной базы избирателей. Подтверждение заявки появится в личном кабинете на сайте госуслуг.
Проводить дистанционное электронное голосование будет территориальная избирательная комиссия, специально созданная ЦИК РФ. В ее состав войдут представители политических партий, а также члены региональных избиркомов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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