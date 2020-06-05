В Нижегородской области начали регистрацию для голосования по поправкам

Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Регистрация для участия в дистанционном электронном по поправкам в конституцию голосовании началась в Регистрация для участия в дистанционном электронном по поправкам в конституцию голосовании началась в Нижегородской области в пятницу, сообщает облизбирком.

"Дистанционное голосование будет проводиться в Нижегородской области с 25 по 30 июня 2020 года. В день голосования - 1 июля - граждане смогут принять участие в плебисците только лично", - говорится в сообщении избирательной комиссии Нижегородской области.

Отмечается, что при проведении общероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ дистанционно смогут проголосовать граждане, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуг.

"Прием заявлений на участие в дистанционном голосовании начался сегодня, 5 июня, и продлится до 14.00 21 июня 2020 года. Гражданин, подавший заявку, будет удален из списка по месту жительства и внесен в отдельный список. Это исключает возможность проголосовать повторно", - сообщила заместитель председателя избирательной комиссии Нижегородской области Анна Красильникова.

Для регистрации участия в дистанционном электронном голосовании на сайте госуслуг необходимо перейти на страницу регистрации в разделе онлайн-голосования, внести необходимые личные данные, которые затем пройдут проверку, и будут сопоставлены со сведениями централизованной базы избирателей. Подтверждение заявки появится в личном кабинете на сайте госуслуг.

Проводить дистанционное электронное голосование будет территориальная избирательная комиссия, специально созданная ЦИК РФ . В ее состав войдут представители политических партий, а также члены региональных избиркомов.