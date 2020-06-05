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2020-06-05T19:45
https://ria.ru/20200605/1572543552.html
Росстат заявил о рекордном падении оборота предприятий общепита
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569295854_0:301:3072:2029_1036x0_80_0_0_451aa5eae6161fb2bf79548c40207615.jpg
РИА Новости

Росстат заявил о рекордном падении оборота предприятий общепита

19:44 05.06.2020 (обновлено: 19:45 05.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКафе в Новосибирске
Кафе в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Оборот предприятий общественного питания в России в апреле - во время ограничений на работу из-за коронавируса - составил 64,5 миллиарда рублей и по сравнению с апрелем 2019 года упал на 51,5%, говорится в докладе Росстата.
Исходя из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы, падение оборота в апреле стало рекордным за все время наблюдений. По сравнению с мартом текущего года показатель в апреле сократился на 48,9%. За январь-апрель показатель снизился на 11,1% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 454,7 миллиарда рублей.
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Оборот общественного питания в марте уменьшился на 3,4% в годовом выражении - снижение оборота тогда произошло впервые с апреля 2017 года. До 2017 года, с октября 2014 года, отечественный ресторанный рынок длительное время сокращался.
Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций - поставщиков продукции общественного питания.
В большинстве регионов РФ из-за пандемии коронавируса был введен режим самоизоляции или другие ограничения, предполагающие, в том числе, что рестораны могут работать только в формате доставки блюд или обслуживания на вынос. В настоящее время ограничения постепенно ослабляются.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
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