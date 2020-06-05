Отделение судмедэкспертизы скоро откроется в Домодедове

Здание судебно-медицинской экспертизы состоит из одного строения переменной этажности с мансардой и подвалом.

Кроме того, продолжается строительство крематория. Это здание будет возведено в рамках второй очереди застройщиком ООО "Каменный цветок". На сегодняшний день работы выполнены на 80%. Специалисты занимаются устройством внутренних и наружных инженерных сетей, монтажом технологического оборудования и благоустройством территории.