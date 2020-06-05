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Новости Подмосковья
2020-06-05T19:44
https://ria.ru/20200605/1572543501.html
Отделение судмедэкспертизы скоро откроется в Домодедове
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572543320_0:41:1500:886_1036x0_80_0_0_e9641806aa4ce1ac33acd872b047d671.jpg
РИА Новости

Отделение судмедэкспертизы скоро откроется в Домодедове

19:44 05.06.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоСтроители во время отделочных работ
Строители во время отделочных работ
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Завершился первый этап строительства отделения судебно-медицинской экспертизы в деревне Кучино вблизи Домодедова, сообщили на сайте телеканала "360".
Здание судебно-медицинской экспертизы состоит из одного строения переменной этажности с мансардой и подвалом.
Инспекторы Главгосстройнадзора приступили к проверке объекта.
Кроме того, продолжается строительство крематория. Это здание будет возведено в рамках второй очереди застройщиком ООО "Каменный цветок". На сегодняшний день работы выполнены на 80%. Специалисты занимаются устройством внутренних и наружных инженерных сетей, монтажом технологического оборудования и благоустройством территории.
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Новости ПодмосковьяГородской округ ДомодедовоМосковская область (Подмосковье)
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