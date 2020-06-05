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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T19:40
https://ria.ru/20200605/1572543380.html
Число случаев COVID-19 в Италии выросло на 518
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572115236_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_e9866e419b7f6749345112668c80fc48.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Италии выросло на 518

19:39 05.06.2020 (обновлено: 19:40 05.06.2020)
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© AFP 2020 / MIGUEL MEDINAМедицинские работники и пациент в миланской больнице "Поликлинико"
Медицинские работники и пациент в миланской больнице Поликлинико
© AFP 2020 / MIGUEL MEDINA
РИМ, 5 июн – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Италии за сутки выросло на 518 до 234 531, свидетельствует сводка службы гражданской обороны.
Накануне рост числа заражений составил 177 случаев, что стало наименьшим показателем с конца февраля. Нынешний прирост стал самым высоким за неделю: 29 мая было зарегистрировано 516 заражений.
Выздоровевшими от коронавируса за сутки объявлены 1886 человек, их число достигло 163 781. В последние дни темпы выздоровлений замедлились
Число жителей Италии, зараженных коронавирусом на данный момент, продолжает уверенно падать – за сутки их стало меньше на 1453 человек. Сейчас заражение зафиксировано у 36 976 человек.
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Число погибших вследствие заражения COVID-19 за сутки выросло на 85 до 33 774. В четверг сообщалось о 88 новых жертвах.
Новых заражений не зафиксировано в четырех из 20 областей Италии. Обращает на себя суточный рост заражений в Ломбардии, где произошло 402 заражения. Накануне там было зарегистрировано 84 случая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЛомбардияЗдоровье - ОбществоИталияВ мире
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