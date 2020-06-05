Число случаев COVID-19 в Италии выросло на 518

Медицинские работники и пациент в миланской больнице "Поликлинико"

РИМ, 5 июн – РИА Новости. Число случаев заражения Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Италии за сутки выросло на 518 до 234 531, свидетельствует сводка службы гражданской обороны.

Накануне рост числа заражений составил 177 случаев, что стало наименьшим показателем с конца февраля. Нынешний прирост стал самым высоким за неделю: 29 мая было зарегистрировано 516 заражений.

Выздоровевшими от коронавируса за сутки объявлены 1886 человек, их число достигло 163 781. В последние дни темпы выздоровлений замедлились

Число жителей Италии, зараженных коронавирусом на данный момент, продолжает уверенно падать – за сутки их стало меньше на 1453 человек. Сейчас заражение зафиксировано у 36 976 человек.

Число погибших вследствие заражения COVID-19 за сутки выросло на 85 до 33 774. В четверг сообщалось о 88 новых жертвах.

Новых заражений не зафиксировано в четырех из 20 областей Италии. Обращает на себя суточный рост заражений в Ломбардии , где произошло 402 заражения. Накануне там было зарегистрировано 84 случая.