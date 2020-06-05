В Челябинской области умерла сотрудница врачебной амбулатории с COVID-19

Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн — РИА Новости. Сотрудница врачебной амбулатории из Сотрудница врачебной амбулатории из Чебаркульского района Челябинской области скончалась после празднования дня рождения, у нее подтвержден COVID-19, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава региона.

"Предположительно, через несколько дней после празднования своего дня рождения с пневмонией была госпитализирована сотрудница врачебной амбулатории. После резкого ухудшения здоровья женщина скончалась", — говорится в сообщении.

Коронавирусная инфекция у пациентки подтверждена, уточняет Минздрав.

На данный момент в числе контактов умершей значатся родственники, коллеги и друзья — всего семь человек, которые также госпитализированы с пневмонией, говорится в сообщении.

Среди них — один анализ положительный, еще шесть в работе, добавляет пресс-служба.

Согласно предписанию Роспотребнадзора , проведены все санитарно-эпидемиологические мероприятия, говорится в сообщении.