В Челябинской области умерла сотрудница врачебной амбулатории с COVID-19

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн — РИА Новости. Сотрудница врачебной амбулатории из Чебаркульского района Челябинской области скончалась после празднования дня рождения, у нее подтвержден COVID-19, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава региона.
"Предположительно, через несколько дней после празднования своего дня рождения с пневмонией была госпитализирована сотрудница врачебной амбулатории. После резкого ухудшения здоровья женщина скончалась", — говорится в сообщении.
Коронавирусная инфекция у пациентки подтверждена, уточняет Минздрав.
На данный момент в числе контактов умершей значатся родственники, коллеги и друзья — всего семь человек, которые также госпитализированы с пневмонией, говорится в сообщении.
Среди них — один анализ положительный, еще шесть в работе, добавляет пресс-служба.
Согласно предписанию Роспотребнадзора, проведены все санитарно-эпидемиологические мероприятия, говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.