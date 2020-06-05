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2020-06-05T23:35
https://ria.ru/20200605/1572543341.html
В Челябинской области умерла сотрудница врачебной амбулатории с COVID-19
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РИА Новости

В Челябинской области умерла сотрудница врачебной амбулатории с COVID-19

19:38 05.06.2020 (обновлено: 23:35 05.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн — РИА Новости. Сотрудница врачебной амбулатории из Чебаркульского района Челябинской области скончалась после празднования дня рождения, у нее подтвержден COVID-19, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава региона.
"Предположительно, через несколько дней после празднования своего дня рождения с пневмонией была госпитализирована сотрудница врачебной амбулатории. После резкого ухудшения здоровья женщина скончалась", — говорится в сообщении.
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Коронавирусная инфекция у пациентки подтверждена, уточняет Минздрав.
На данный момент в числе контактов умершей значатся родственники, коллеги и друзья — всего семь человек, которые также госпитализированы с пневмонией, говорится в сообщении.
Среди них — один анализ положительный, еще шесть в работе, добавляет пресс-служба.
Согласно предписанию Роспотребнадзора, проведены все санитарно-эпидемиологические мероприятия, говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Чебаркульский районЧелябинская областьОбщество
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