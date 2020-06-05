Вывозной рейс из Гаваны доставит в Россию около ста человек

"Помимо туристов из России с Кубы вылетят также граждане, состоящие в смешанных браках, трое белорусов и один украинец. Предварительное число вылетающих пассажиров - 97 человек, однако точная цифра будет известна к моменту вылета", - рассказал РИА Новости по телефону пресс-секретарь посольства Леонид Лагуновский.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.