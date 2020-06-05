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2020-06-05T19:35
https://ria.ru/20200605/1572543196.html
Вывозной рейс из Гаваны доставит в Россию около ста человек
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РИА Новости

Вывозной рейс из Гаваны доставит в Россию около ста человек

19:34 05.06.2020 (обновлено: 19:35 05.06.2020)
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© AP Photo / Ramon EspinosaПорт в Гаване, Куба
Порт в Гаване, Куба
© AP Photo / Ramon Espinosa
МЕХИКО, 5 июн - РИА Новости. Российские туристы, соотечественники и члены их семей, а также граждане Украины и Белоруссии, застрявшие на Кубе после отмены международных авиаперелетов, вылетят из аэропорта Гаваны в пятницу очередным вывозным бортом, сообщили РИА Новости в посольстве РФ на Кубе.
"Помимо туристов из России с Кубы вылетят также граждане, состоящие в смешанных браках, трое белорусов и один украинец. Предварительное число вылетающих пассажиров - 97 человек, однако точная цифра будет известна к моменту вылета", - рассказал РИА Новости по телефону пресс-секретарь посольства Леонид Лагуновский.
По информации российских дипломатов, на борту самолета, выполняющего полет по маршруту "Москва – Гавана – Сан-ПаулуБуэнос-АйресСантьяго – Гавана – Москва", уже находятся 268 человек из Бразилии и Аргентины.
Вместимость лайнера позволит одновременно доставить в Москву 500 пассажиров. Точное число соотечественников, планирующих вернуться в Россию, еще уточняется - в Чили продолжается регистрация на этот рейс.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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