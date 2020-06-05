Посольство не получало приглашений на годовщину высадки в Нормандии

"Российское посольство не получало приглашения на торжества в Нормандии", - сказал собеседник агентства.

Из-за эпидемии коронавируса многие торжественные мероприятия, традиционно проходящие на побережье Атлантического океана, отменены. Однако те, что все же состоятся, пройдут при очень ограниченном числе участников, без зрителей, но с трансляцией в интернете.