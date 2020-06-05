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2020-06-05T19:32
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Посольство не получало приглашений на годовщину высадки в Нормандии
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РИА Новости

Посольство не получало приглашений на годовщину высадки в Нормандии

19:32 05.06.2020
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкТабличка на входе в здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
Табличка на входе в здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Париже не получало приглашений на празднование 76-й годовщины высадки союзников в Нормандии, сообщил РИА Новости представитель посольства.
"Российское посольство не получало приглашения на торжества в Нормандии", - сказал собеседник агентства.
Союзные войска начали высаживаться на севере Франции в Нормандии 6 июня 1944 года, открыв Второй фронт против нацистских войск в Европе. На побережье Нормандии высадились основные силы пяти пехотных и трех воздушно-десантных дивизий в составе свыше 156 тысяч человек. Высадка стала крупнейшей в истории десантной операцией.
Из-за эпидемии коронавируса многие торжественные мероприятия, традиционно проходящие на побережье Атлантического океана, отменены. Однако те, что все же состоятся, пройдут при очень ограниченном числе участников, без зрителей, но с трансляцией в интернете.
Высадка американских военных на десантном корабле на нормандский пляж Омаха во Франции. 6 июня 1944
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