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Религия и мировоззрение
2020-06-05T19:21
https://ria.ru/20200605/1572542370.html
В РПЦ рассказали, сколько людей вместят главные храмы Москвы на Троицу
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РИА Новости

В РПЦ рассказали, сколько людей вместят главные храмы Москвы на Троицу

19:14 05.06.2020 (обновлено: 19:21 05.06.2020)
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© Артем БуденныйБогоявленский собор в Елохове открылся для верующих после эпидемии COVID-19. Москва, 2.06.2020
Богоявленский собор в Елохове открылся для верующих после эпидемии COVID-19. Москва, 2.06.2020
© Артем Буденный
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости, Артем Буденный. С учетом санитарных мер храм Христа Спасителя на Троицу может вместить 300 человек, а Богоявленский Собор в Елохово - порядка 150, рассказали священники, опрошенные РИА Новости.
После вынужденного перерыва из-за эпидемии 2 июня два столичных храма РПЦ открыли двери для прихожан - это Богоявленский кафедральный собор в Елохове и кафедральный соборный храм Христа Спасителя. Остальные церкви в Москве откроются 6 июня. А уже 7 июня православные верующие отметят один из важнейших праздников - Пятидесятницу, или день Святой Троицы. Его также называют днем рождения Церкви. Традиционно в праздник Троицы и на родительскую субботу, которую отмечают накануне, в храмы приходит очень много людей.
В секретариате Богоявленского кафедрального собора в Елохово РИА новости уточнили, что в первый день после открытия (2 июня) в соборе было не более 60 человек, но уже 4 июня - около 120. "Надеемся, что на праздник людей будет не много. В нашем храме с учетом дистанции в 1,5 метра вмещается порядка 150 человек", - сказали в секретариате. При этом если 6-7 июня придет больше, чем позволит вместить храм с учетом санитарных норм, для прихожан "по возможности" организуют трансляцию богослужения на прихрамовой территории.
В свою очередь, ключарь храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев отметил, что к празднику Святой Троицы будут открыты остальные московские храмы, поэтому "большого наплыва людей не ожидается: все распределятся по приходам".
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"После Троицы обычно наблюдается уменьшение потока прихожан: многие уезжают на дачу. К тому же основной контингент "65+" - пока еще сидит дома. Еще паломников из других регионов летом бывает больше, но в этом году ситуация иная", - рассказал священник.
По его словам, в верхний храм, в котором и пройдут богослужения 6 и 7 июня, с учетом санитарных требований (4 квадратных метра пространства на человека) вмещается 300 прихожан.
"А у нас больше людей бывает на Пасху или Рождество - полный храм. Сейчас наплыва не наблюдается. Но если уж на Троицу будет больше 300 человек, доступна трансляция богослужений на уличных мониторах - на Волхонке. Там мы тоже будем следить, чтобы люди не нарушали социальную дистанцию", - пояснил Ключарь.
Рязанцев подчеркнул, что все меры, которые предписаны Роспотребнадзором, в храме соблюдаются неукоснительно: прихожане и сотрудники - в масках и перчатках, на полу есть соответствующая разметка, люди соблюдают дистанцию и за этим следит охрана.
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