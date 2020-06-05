В РПЦ рассказали, сколько людей вместят главные храмы Москвы на Троицу

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости, Артем Буденный. С учетом санитарных мер храм Христа Спасителя на Троицу может вместить 300 человек, а Богоявленский Собор в Елохово - порядка 150, рассказали священники, опрошенные РИА Новости.

После вынужденного перерыва из-за эпидемии 2 июня два столичных храма РПЦ открыли двери для прихожан - это Богоявленский кафедральный собор в Елохове и кафедральный соборный храм Христа Спасителя. Остальные церкви в Москве откроются 6 июня. А уже 7 июня православные верующие отметят один из важнейших праздников - Пятидесятницу, или день Святой Троицы. Его также называют днем рождения Церкви. Традиционно в праздник Троицы и на родительскую субботу, которую отмечают накануне, в храмы приходит очень много людей.

В секретариате Богоявленского кафедрального собора в Елохово РИА новости уточнили, что в первый день после открытия (2 июня) в соборе было не более 60 человек, но уже 4 июня - около 120. "Надеемся, что на праздник людей будет не много. В нашем храме с учетом дистанции в 1,5 метра вмещается порядка 150 человек", - сказали в секретариате. При этом если 6-7 июня придет больше, чем позволит вместить храм с учетом санитарных норм, для прихожан "по возможности" организуют трансляцию богослужения на прихрамовой территории.

В свою очередь, ключарь храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев отметил, что к празднику Святой Троицы будут открыты остальные московские храмы, поэтому "большого наплыва людей не ожидается: все распределятся по приходам".

"После Троицы обычно наблюдается уменьшение потока прихожан: многие уезжают на дачу. К тому же основной контингент "65+" - пока еще сидит дома. Еще паломников из других регионов летом бывает больше, но в этом году ситуация иная", - рассказал священник.

По его словам, в верхний храм, в котором и пройдут богослужения 6 и 7 июня, с учетом санитарных требований (4 квадратных метра пространства на человека) вмещается 300 прихожан.

"А у нас больше людей бывает на Пасху или Рождество - полный храм. Сейчас наплыва не наблюдается. Но если уж на Троицу будет больше 300 человек, доступна трансляция богослужений на уличных мониторах - на Волхонке. Там мы тоже будем следить, чтобы люди не нарушали социальную дистанцию", - пояснил Ключарь.