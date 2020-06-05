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Культура
2020-06-05T23:46
https://ria.ru/20200605/1572541855.html
Суд отказался отвести экспертов по делу Серебренникова
https://cdn22.img.ria.ru/images/156339/31/1563393175_0:0:2652:1493_1036x0_80_0_0_e48bd4406052aced042bf0f97840504c.jpg
РИА Новости

Суд отказался отвести экспертов по делу Серебренникова

19:04 05.06.2020 (обновлено: 23:46 05.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отказался отвести экспертов, которые посчитали похищенными 128 миллионов рублей, выделенных на реализацию проекта "Платформа" режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РИА Новости адвокат Ирина Поверинова.
"Суд отклонил ходатайства об исключении экспертизы и отводе экспертов", - сказала Поверинова.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
13 марта, 11:37
Специалистам не хватило времени для экспертизы по делу Серебренникова
На проект "Платформа", реализованный "Седьмой студией", было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся СК, первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые наоборот, сэкономил деньги Минкульта. Третья посчитала посчитала ущерб в 128 миллионов рублей.
Экспертиза была назначена в декабре прошлого года, ее суд поручил экспертному центру при министерстве юстиции. В качестве экспертов суд привлек театрального критика Ольгу Королеву и замдиректора МХАТ имени Горького Елену Баженову.
По делу уже проведены две экспертизы. Первая, еще на стадии следствия, подкрепляет обвинение, на ней основана сумма вмененного подсудимым ущерба. Вторая, назначенная судом, комплексная финансово-оценочно-искусствоведческая поддерживает линию защиты и указывает, что подсудимые не украли, а сэкономили государству деньги.
Режиссер Кирилл Серебренников на заседании в Мещанском суде Москвы
1 июня, 04:35
Суд планирует возобновить дело режиссера Серебренникова
В ходе предыдущего рассмотрения дела суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу, которая оценила мероприятия "Платформы" как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при его стоимости в 260 миллионов.
По версии следствия, Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин, а также бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу Седьмой студии
1 июня, 14:10Культура
Адвокат рассказал о третьей экспертизе по делу Серебренникова
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КультураДело Кирилла СеребренниковаСедьмая студияСледственный комитет России (СК РФ)Кирилл СеребренниковМоскваПроисшествия
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