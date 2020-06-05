В Новгородской области сообщили об утечке мазута в реку

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Спасатели в Новгородской области ликвидируют последствия утечки мазута из бочки на берегу реки Перетна в Окуловке, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
В пятницу на реке были обнаружены маслянистые пятна.
"При проведении комплекса первичных мероприятий установлено, что произошла утечка, предположительно, мазута (битума) из емкости, находящейся на берегу реки... По предварительной информации, объём вылившейся жидкости составляет до 300-400 литров, основная часть попала на землю. Течь из бочки устранена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место также выехали специалисты 11 отряда ППС ГПС Новгородской области, администрация района, прокуроры, оперативная группа регионального главка МЧС и спасатели новгородского поисково-спасательного отряда.
Добавляется, что работы продолжаются. Спланирована установка боновых заграждений и уборка грунта.