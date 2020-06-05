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2020-06-05T22:06
https://ria.ru/20200605/1572541284.html
В Новгородской области сообщили об утечке мазута в реку
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РИА Новости

В Новгородской области сообщили об утечке мазута в реку

18:53 05.06.2020 (обновлено: 22:06 05.06.2020)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Спасатели в Новгородской области ликвидируют последствия утечки мазута из бочки на берегу реки Перетна в Окуловке, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
В пятницу на реке были обнаружены маслянистые пятна.
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"При проведении комплекса первичных мероприятий установлено, что произошла утечка, предположительно, мазута (битума) из емкости, находящейся на берегу реки... По предварительной информации, объём вылившейся жидкости составляет до 300-400 литров, основная часть попала на землю. Течь из бочки устранена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место также выехали специалисты 11 отряда ППС ГПС Новгородской области, администрация района, прокуроры, оперативная группа регионального главка МЧС и спасатели новгородского поисково-спасательного отряда.
Добавляется, что работы продолжаются. Спланирована установка боновых заграждений и уборка грунта.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОкуловкаНовгородская областьПроисшествия
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