В Новгородской области сообщили об утечке мазута в реку

В пятницу на реке были обнаружены маслянистые пятна.

В Находке собрали почти тысячу кубометров мазута на месте разлива

В Находке собрали почти тысячу кубометров мазута на месте разлива

"При проведении комплекса первичных мероприятий установлено, что произошла утечка, предположительно, мазута (битума) из емкости, находящейся на берегу реки... По предварительной информации, объём вылившейся жидкости составляет до 300-400 литров, основная часть попала на землю. Течь из бочки устранена", - говорится в сообщении.