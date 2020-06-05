В РПЦ раскритиковали "шведскую модель" борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. "Шведская модель" реагирования на пандемию коронавируса показала свою несостоятельность из-за резко возросшей смертности в этой стране и подтвердила правильность христианской позиции о том, что жизнь окружающих людей важнее собственного благополучия, считает глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Правительство Швеции, в отличие от многих других стран, не стало вводить строгий локдаун из-за распространения коронавируса, в стране продолжали работать детские сады, начальные школы, рестораны и фитнес-центры. На сегодняшний день число заразившихся в Швеции достигло почти 43 тысяч человек, число смертельных случаев превысило 4,6 тысячи.
"Здесь возникает вопрос: что важнее - каждая человеческая жизнь или благополучие тех, кто останется в живых? Шведские власти с самого начала высказались в том смысле, что "мы пойдем по иному пути, чем остальная Европа, но кого-то мы при этом потеряем". Российская власть сделала иной выбор: и на федеральном, и на местном уровне она борется за каждую человеческую жизнь, несмотря на то, что каждый день карантинных мер приносит огромные убытки стране", - написал митрополит Иларион в пятницу в статье на портале "Иисус", куратором которого он является.
По словам митрополита, кто-то из-за указанных мер пострадает, разорится, но каждый человек "может поставить для себя тот же самый вопрос: что нам важнее - наше благополучие или жизнь ближних".
"Христианский ответ может быть только один. А потому надо со смирением и спокойствием относиться и к тем санитарным мерам, которые предписываются властями, и к тем финансовым потерям, которые станут следствием пандемии. Уровень нашего благосостояния в целом упадет, многим придется туже затянуть пояса. Но каждая человеческая жизнь стоит того, чтобы за нее побороться - даже ценой собственных неизбежных потерь", - отметил иерарх РПЦ.
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