В РПЦ раскритиковали "шведскую модель" борьбы с коронавирусом

"Здесь возникает вопрос: что важнее - каждая человеческая жизнь или благополучие тех, кто останется в живых? Шведские власти с самого начала высказались в том смысле, что "мы пойдем по иному пути, чем остальная Европа, но кого-то мы при этом потеряем". Российская власть сделала иной выбор: и на федеральном, и на местном уровне она борется за каждую человеческую жизнь, несмотря на то, что каждый день карантинных мер приносит огромные убытки стране", - написал митрополит Иларион в пятницу в статье на портале "Иисус", куратором которого он является.