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2020-06-05T18:44
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Трамп призвал "гордых" губернаторов задействовать Нацгвардию
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РИА Новости

Трамп призвал "гордых" губернаторов задействовать Нацгвардию

18:44 05.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие национальной гвардии США в городе Сент-Пол
Военнослужащие национальной гвардии США в городе Сент-Пол
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь призвал губернаторов использовать Национальную гвардию против беспорядков.
"Предлагаю некоторым слишком гордым губернаторам... не гордитесь, а делайте дело. Вам будет гораздо лучше, если вы позовете Национальную гвардию. Позвоните мне", - заявил Трамп на пресс-конференции.
Около 25 штатов ранее задействовали Национальную гвардию, хотя некоторые штаты заявили, что это им не нужно, несмотря на беспорядки.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
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Джордж ФлойдДональд ТрампСШАВ мире
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