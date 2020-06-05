Трамп призвал "гордых" губернаторов задействовать Нацгвардию

ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь призвал губернаторов использовать Национальную гвардию против беспорядков.
"Предлагаю некоторым слишком гордым губернаторам... не гордитесь, а делайте дело. Вам будет гораздо лучше, если вы позовете Национальную гвардию. Позвоните мне", - заявил Трамп на пресс-конференции.
Около 25 штатов ранее задействовали Национальную гвардию, хотя некоторые штаты заявили, что это им не нужно, несмотря на беспорядки.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.