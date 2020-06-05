Грузооборот китайско-российского КПП Хуньчунь – Махалино вырос на 16%

МОСКВА, 5 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Через китайско-российский железнодорожный пункт пропуска (ЖДПП) Хуньчунь (КНР) – Махалино (РФ) в первом квартале текущего года перевезено 670,2 тысячи тонн грузов, что на 16,04% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила таможня города Хуньчунь в провинции Цзилинь,
В частности, за март текущего года объем перевозок грузов через этот погранпереход составил 263,2 тысячи тонн и достиг исторического максимума, увеличившись на 38,52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 50,65% в месячном исчислении.
По данным таможни города Хуньчунь, во время эпидемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, ЖДПП Хуньчунь – Махалино был по-прежнему открыт, благодаря росту трансграничных перевозок и увеличению внутреннего спроса на ресурсы и продукты питания объем грузооборота увеличивался, несмотря на влияние эпидемии.
Напомним, что Хуньчунь, Маньчжурия и Суйфэньхэ - три крупных железнодорожных пункта пропуска между Китаем и Россией. По железной дороге Хуньчунь - Махалино грузы доставляются до российского порта Зарубино. В настоящее время по этой железной дороге перевозятся уголь, распылённое железо, лесопиломатериалы, мука, минеральная вода, алкогольные напитки и др.