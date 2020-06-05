Грузооборот китайско-российского КПП Хуньчунь – Махалино вырос на 16%

Через китайско-российский железнодорожный пункт пропуска (ЖДПП) Хуньчунь (КНР) – Махалино (РФ) в первом квартале текущего года перевезено 670,2 тысячи тонн грузов, что на 16,04% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила таможня города Хуньчунь в провинции Цзилинь,

В частности, за март текущего года объем перевозок грузов через этот погранпереход составил 263,2 тысячи тонн и достиг исторического максимума, увеличившись на 38,52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 50,65% в месячном исчислении.