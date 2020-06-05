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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-06-05T18:43
https://ria.ru/20200605/1572540901.html
Грузооборот китайско-российского КПП Хуньчунь – Махалино вырос на 16%
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РИА Новости

Грузооборот китайско-российского КПП Хуньчунь – Махалино вырос на 16%

18:43 05.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем
Грузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 5 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Через китайско-российский железнодорожный пункт пропуска (ЖДПП) Хуньчунь (КНР) – Махалино (РФ) в первом квартале текущего года перевезено 670,2 тысячи тонн грузов, что на 16,04% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила таможня города Хуньчунь в провинции Цзилинь,
В частности, за март текущего года объем перевозок грузов через этот погранпереход составил 263,2 тысячи тонн и достиг исторического максимума, увеличившись на 38,52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 50,65% в месячном исчислении.
По данным таможни города Хуньчунь, во время эпидемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, ЖДПП Хуньчунь – Махалино был по-прежнему открыт, благодаря росту трансграничных перевозок и увеличению внутреннего спроса на ресурсы и продукты питания объем грузооборота увеличивался, несмотря на влияние эпидемии.
Напомним, что Хуньчунь, Маньчжурия и Суйфэньхэ - три крупных железнодорожных пункта пропуска между Китаем и Россией. По железной дороге Хуньчунь - Махалино грузы доставляются до российского порта Зарубино. В настоящее время по этой железной дороге перевозятся уголь, распылённое железо, лесопиломатериалы, мука, минеральная вода, алкогольные напитки и др.
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