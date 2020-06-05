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2020-06-05T19:03
https://ria.ru/20200605/1572540863.html
Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба Джорджа Флойда
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РИА Новости

Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба Джорджа Флойда

18:42 05.06.2020 (обновлено: 19:03 05.06.2020)
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей расплакался во время церемонии прощания с Джорджем Флойдом.
На видео можно заметить, как склонившегося на одно колено мэра города трясет от плача.
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Во время церемонии собравшиеся также почтили память погибшего молчанием, которое продлилось 8,46 минуты — столько времени полицейский удерживал колено на шее Флойда после задержания.
Гибель Джорджа Флойда, скончавшегося в больнице после задержания полицией, спровоцировала в США массовые акции протеста и беспорядки. На видео можно заметить, как сотрудник правоохранительных органов наваливается коленом на шею Флойда. Мужчина несколько раз предупреждает его, что ему нечем дышать, после чего теряет сознание. Полицейских впоследствии уволили, одного из них обвинили в убийстве, троих — в пособничестве убийств.
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Чисто американское лицемерие и голивудская фальшь... А он молча плакал или причитал: "И на кого ж ты нас оставил? И как мы будем теперь жить без тебя?" Ну чего переигрывать-то?
5 июня, 18:50
Игорь Соколов
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Как тут не вспомнить бессмертное творение "Запрещённых барабанщиков"... ;-)
5 июня, 18:45
Владислав Леончук
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