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Ярославская область
Ярославская область
2020-06-05T18:44
https://ria.ru/20200605/1572540611.html
Ярославский губернатор назвал вопросы экологии приоритетом для региона
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РИА Новости

Ярославский губернатор назвал вопросы экологии приоритетом для региона

18:38 05.06.2020 (обновлено: 18:44 05.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Вопросы экологии являются приоритетом для правительства Ярославской области, и после снятия ограничений из-за эпидемии в регионе возобновится активная природоохранная деятельность и экологические акции с участием волонтеров, заявил губернатор Дмитрий Миронов в поздравлении с Днем эколога.
В пятницу отмечается всемирный День охраны окружающей среды (День эколога).
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"Сохранение природных богатств региона – общая задача как органов власти, так и ярославцев. Правительство области уверенно следует этому приоритету и готово предпринимать решительные действия. Так, мы отстояли нашу позицию о недопустимости строительства ЦБК (целлюлозно-бумажного комбината - ред.) вблизи Рыбинского водохранилища", - цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.
Миронов поздравил с профессиональным праздником тех, чья деятельность связана с сохранением природы и окружающей среды и поблагодарил их за работу и активную позицию. "Благодаря вашим совместным усилиям вопросы экологической безопасности находятся на передовых позициях в нацпроекте "Экология", особенно в направлениях формирования экологически безопасной системы обращения с отходами и сохранения лесных ресурсов", - подчеркнул он.
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Глава региона отметил, что активная природоохранная деятельность и экологические акции с участием волонтеров, экологов-активистов и всех неравнодушных жителей региона возобновятся после снятия ограничений из-за эпидемии.
Правительство области информирует, что по инициативе Дмитрия Миронова в области была разработана концепция новой экологической политики, которая реализуется с 2018 года. Этот шаг стал важной основой в исполнении национального проекта "Экология" – федеральной программы, рассчитанной на пять лет.
"Впервые за многие годы Ярославская область вышла и остается на передовых позициях по сохранению лесных ресурсов. В регионе в 3,5 раза снижено количество незаконных рубок. А объемы лесовосстановления превысили объемы вырубок", - говорится в сообщении.
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В регионе правительство создало систему горячих линий для оперативного взаимодействия с населением по вопросам охраны окружающей среды. Путем объединения усилий органов власти исполнительной власти области и общества за прошлый год в Ярославской области было выявлено более 1700 несанкционированных свалок, к концу года 99% из них было ликвидировано.
В числе наиболее важных достижений последних лет в сфере экологии власти отмечают, что в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" начались строительство и модернизация очистных сооружений канализации на территории Ярославской области.
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Ярославская областьДень эколога РоссииНовости - ЭкологияДмитрий МироновЯрославская областьОбщество
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