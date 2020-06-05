Ярославский губернатор назвал вопросы экологии приоритетом для региона

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Вопросы экологии являются приоритетом для правительства Вопросы экологии являются приоритетом для правительства Ярославской области , и после снятия ограничений из-за эпидемии в регионе возобновится активная природоохранная деятельность и экологические акции с участием волонтеров, заявил губернатор Дмитрий Миронов в поздравлении с Днем эколога

В пятницу отмечается всемирный День охраны окружающей среды (День эколога).

"Сохранение природных богатств региона – общая задача как органов власти, так и ярославцев. Правительство области уверенно следует этому приоритету и готово предпринимать решительные действия. Так, мы отстояли нашу позицию о недопустимости строительства ЦБК (целлюлозно-бумажного комбината - ред.) вблизи Рыбинского водохранилища", - цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.

Миронов поздравил с профессиональным праздником тех, чья деятельность связана с сохранением природы и окружающей среды и поблагодарил их за работу и активную позицию. "Благодаря вашим совместным усилиям вопросы экологической безопасности находятся на передовых позициях в нацпроекте "Экология", особенно в направлениях формирования экологически безопасной системы обращения с отходами и сохранения лесных ресурсов", - подчеркнул он.

Глава региона отметил, что активная природоохранная деятельность и экологические акции с участием волонтеров, экологов-активистов и всех неравнодушных жителей региона возобновятся после снятия ограничений из-за эпидемии.

Правительство области информирует, что по инициативе Дмитрия Миронова в области была разработана концепция новой экологической политики, которая реализуется с 2018 года. Этот шаг стал важной основой в исполнении национального проекта "Экология" – федеральной программы, рассчитанной на пять лет.

"Впервые за многие годы Ярославская область вышла и остается на передовых позициях по сохранению лесных ресурсов. В регионе в 3,5 раза снижено количество незаконных рубок. А объемы лесовосстановления превысили объемы вырубок", - говорится в сообщении.

В регионе правительство создало систему горячих линий для оперативного взаимодействия с населением по вопросам охраны окружающей среды. Путем объединения усилий органов власти исполнительной власти области и общества за прошлый год в Ярославской области было выявлено более 1700 несанкционированных свалок, к концу года 99% из них было ликвидировано.