Трамп рассказал о "лучшей" стратегии борьбы с коронавирусом

"Лучшая стратегия, чтобы гарантировать, что здоровье нашего народа улучшается, это сконцентрировать наши ресурсы на защите населения в группе высокого риска, как пожилые и находящиеся в домах престарелых. Мы разрешаем молодым и здоровым американцам вернуться на работу немедленно… Мы понимаем теперь это заболевание. Мы не понимали его ранее", - сказал он в пятницу журналистам.