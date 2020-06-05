Трамп рассказал о "лучшей" стратегии борьбы с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США теперь "понимают" коронавирус, и призвал сконцентрироваться на людях в группе риска.
"Лучшая стратегия, чтобы гарантировать, что здоровье нашего народа улучшается, это сконцентрировать наши ресурсы на защите населения в группе высокого риска, как пожилые и находящиеся в домах престарелых. Мы разрешаем молодым и здоровым американцам вернуться на работу немедленно… Мы понимаем теперь это заболевание. Мы не понимали его ранее", - сказал он в пятницу журналистам.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.