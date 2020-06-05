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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T18:31
https://ria.ru/20200605/1572540271.html
Трамп рассказал о "лучшей" стратегии борьбы с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215236_0:330:2995:2015_1036x0_80_0_0_6dfec5b0058775dfdcf6c8e5588fc1d0.jpg
РИА Новости

Трамп рассказал о "лучшей" стратегии борьбы с коронавирусом

18:31 05.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США теперь "понимают" коронавирус, и призвал сконцентрироваться на людях в группе риска.
"Лучшая стратегия, чтобы гарантировать, что здоровье нашего народа улучшается, это сконцентрировать наши ресурсы на защите населения в группе высокого риска, как пожилые и находящиеся в домах престарелых. Мы разрешаем молодым и здоровым американцам вернуться на работу немедленно… Мы понимаем теперь это заболевание. Мы не понимали его ранее", - сказал он в пятницу журналистам.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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